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Politika

İtalya, Almanya ve Mısır arasında görüşme

İtalya Başbakanı Conte, Alman mevkidaşı Merkel ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü.

AA20 Kasım 2020 Cuma 22:04 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 22:04
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İtalya Başbakanlığından söz konusu telefon görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Conte'nin Merkel ile görüşmesinde, Kovid-19 salgınıyla mücadelede koordinasyondan, transatlantik ilişkilerinin perspektifine ve Akdeniz’deki son gelişmelere odaklanıldığı belirtildi.

Conte-Sisi görüşmesine ilişkin açıklamada ise "Görüşmenin merkezinde, adli alanlardaki iş birliğine özel önem atfıyla ikili ilişkiler, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de dahil olmak üzere, karşılıklı çıkarları ilgilendiren kilit bölgesel konular vardı." ifadesi kullanıldı.

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