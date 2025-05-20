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Politika

İtiraflar güvensizliğe neden oldu: CHP'nin imza kampanyası elinde patladı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle CHP'nin başlattığı '30 milyon imza kampanyası' itirafçıların ardından neredeyse durma noktasına geldi.

Türkiye Gazetesi20 Mayıs 2025 Salı 10:18 - Güncelleme:
İtiraflar güvensizliğe neden oldu: CHP'nin imza kampanyası elinde patladı
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Yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle CHP'nin başlattığı imza kampanyası durma noktasına geldi. En yakın adamlarının itirafçı olup yolsuzlukları ifşa etmesi, İmamoğlu'nun halk nezdindeki desteğini azalttı.

Bilindiği gibi, geçtiğimiz mart ayı sonunda başlatılan imza kampanyası için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde aldığı 27,7 milyon oydan fazla imza toplamasını hedeflediklerini açıklamıştı. Özgür Özel'in açıklamalarına rağmen bazı CHP yöneticileri ise, en az 30 milyon oy toplayacaklarını iddia ederek el yükseltmişlerdi.

İLGİ HER GEÇEN GÜN DAHA DA AZALIYOR

Ancak söz konusu kampanyanın üzerinden 50 gün geçmesine rağmen CHP'nin hedeflediği 27,7 milyon sayısını tutturmaktan çok uzak olduğu görülüyor. Özgür Özel son olarak geçen hafta imza sayısının 15 milyonu geçtiğini açıklamasına rağmen, imza kampanyasına ilginin her geçen gün daha da azaldığı belirtiliyor.

Şehirlerin kalabalık meydanlarında kurulan stantlar, dijital ortamda yapılan kampanyalar ve bütün çağrılara rağmen imza sayısının istenilen düzeye ulaşamaması hem teşkilatların hem de parti yönetiminin motivasyonunun düşmesine sebep oldu. Bazı CHP'lilerin imza kampanyası ve sayı hedefinin konulmasının yanlış bir strateji olduğunu düşünüyor.

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