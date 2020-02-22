22 Şubat 2020 Cumartesi08:28 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 08:28

İyi Parti’deki istifalar ve siyasette yeni blok tartışmaları sürerken HDP’den kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı CHP’ye çağrı geldi. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, “Şeffaf olmalı, açık olmalı, birlikte görüntü vermeli ve hiçbir şeyden korkmamalı. CHP’nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence” yorumunu yaptı.

İYİ Parti’de yaşanan istifalar Ankara’yı hareketlendirirken, kulislerde yeni ittifaklar tartışılmaya başlandı.

CHP, 24 Haziran genel seçimlerinin ardından iş birliğine başladığı HDP ile birlikteliğini 31 Mart yerel seçimlerinde de üstü örtülü bir biçimde devam ettirmişti. CHP, HDP sayesinde yerel seçimlerde Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana gibi önemli büyükşehirleri kazandı.

31 Mart’ın ardından CHP-HDP iş birliği ayyuka çıkınca CHP’nin diğer ortağı İYİ Parti’de rahatsızlık yaşanmaya başladı. Bu rahatsızlık da istifaları beraberinde getirdi. İYİ Parti’de CHP-HDP yakınlaşmasından doğan istifa furyası başladı.

ÇEKİNGENLİĞİ ÜZERİNİZDEN ATIN

İYİ Parti’de istifalar sürerken, HDP’den kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı CHP’ye çağrı geldi. Hafta sonu kongreye hazırlanan HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan verdiği bir röportajda, “Yeni ittifakların olması gerektiğini savunan bir partiyiz. Şeffaf olmalı, açık olmalı, birlikte görüntü vermeli ve hiçbir şeyden korkmamalı. CHP’nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence. Biz kadınlar olarak tiyatro oyununda birlikte bu görüntüyü verdik, bu cesareti gösterdik. Bu cesareti herkesin göstermesi gerek. Bir daha ki seçimlerde daha açık daha şeffaf birlikteliklere ihtiyaç olacağını düşünüyorum” mesajı gönderdi. Çağrıya CHP’den gelecek yanıt merak ediliyor.

(Yeni Şafak)