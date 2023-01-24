Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs 2023 açıklamasıyla gündem seçime odaklanmışken CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı HDP'nin de dışarıdan destek verdiği muhalefet masasının adayı ise henüz belli değil.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN 'ORTAK ADAY' ÇIKIŞI

Adaylık kaosu muhalefetin yandaşlarının da tepkisini çekerken terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Selahattin Demirtaş ortaklarının durumunu akıl tutulması olarak yorumlanırken "Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda!" ifadeleriyle de tehdit etti.

Demirtaş, Twitter üzerinden şunları yazdı:

"Üç yıldır demokrasi ittifakı olsun diye çırpınıp durduk, olmasın diye muhalefet dahil herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Halk demokrasi ittifakını yoksullaşarak kurdu, partiler ne yazık ki kuramadı.

ORTAKLARINA YÜKLENDİ: AKIL TUTULMASI

Şimdi önümüzde dört ay var, ortak aday diyoruz, yine herkes, olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır?

TEHDİT ETTİ: YA İÇERİDE YA DIŞARIDA!

Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda!"

HEM İTİRAF HEM TEHDİT

Selahattin Demirtaş'ın bu açıklamaları aday konusunda net bir karar veremeyen masa ortaklarına tehdit olarak yorumlandı.

Öte yandan bu çıkış HDP içindeki bölünmeyi de gözler önüne serdi. Öyle ki HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş'ın 'ortak aday' vurgusunun aksine açıklamalar yapmıştı.

PERVİN BUNDAN "KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ" DEMİŞTİ

7 Ocak'ta HDP Kars İl Örgütü'nün 4'üncü Olağan Kongresi'nde konuşan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirterek yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını söyledi.

Buldan şunları söyledi: Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayınız çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek. Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir"