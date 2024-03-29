İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, tv100'e konuk oldu.

Kavuncu, "Rakibiniz Ekrem İmamoğlu bir açıklama yaptı. "İstanbullular çok şanslı. 2 kişiyle yarış var" dedi. 52 adayın yarıştığı bir İstanbul yarışından bahsediyoruz. 2 kişiyle yarışıyor İstanbullular sözüne ne dersiniz?" sorusuna şu cevabı verdi: Ekrem İmamoğlu'nun sözleri saygısızlık, ayıp. İnsanlar nasıl bir geçmişten geldiklerini unutmamalı. Bir insanı iki şey mahveder: Aşırı özgüven ve akabinde gelmiş kibir. Ben bu sözü çok yakışıksız ve ağır buldum. Bu söz hiç katılamayacağım ve kınayacağım bir tabir.

Buğra Kavuncu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Birilerinin yaptıklarına güvendik. Böyle konforlu bir hayat olamaz. Hep alkışlanalım, hep biz olmaz. Ben size 2-3 tane olay anlatayım. Dersiniz ki sizin partinize operasyon yapılmış. Bir değil iki değil Belediye Meclis Üyeleri listeleri teslim edilmeden önce İlçe başkanı istifa ediyor. 2 tane İlçe Başkanı var, Belediye Meclis Üyeleri var. Hepsi değil ama bir kısmı CHP'nin Belediye Meclis Üyeleri listelerinden çıktılar. Bir kısmı Sayın İmamoğlu nereye gidiyorsa her mitinginde onunla beraber koşturuyorlar.