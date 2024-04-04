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Politika

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz: Meral Akşener'in aday olmayacağını düşünüyorum

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, 'Sayın Akşener'in bu konuya ilişkin net ifadesi var. Net ifadesi sonrasında da bir Kurultay kararı verdi. Bütün bunları alt alta koyunca Meral Akşener'in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum.' dedi.

4 Nisan 2024 Perşembe 08:55 - Güncelleme:
İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz: Meral Akşener'in aday olmayacağını düşünüyorum
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İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz tv100 yayınına konuk oldu.

Poyraz'ın açıklamaları şöyle:

"AKŞENER KONGREYE GİTMEK ZORUNDA"

* Kongreler biliyorsunuz delegenin karar verdiği alanlardır. Bir kongrede aday olabilmeniz için yeterli sayıda delegenin sizi teklif etmesi gerekiyor. Sayın Genel Başkanının aday olup olmaması kendi iradesiyle alakalı bir durumdur. Bu süreçte bir siyasi partinin Genel Başkanı olarak Sayın Akşener partisini kongreye götürmek mecburiyetindedir. Dolayısıyla da partisini kongreye götürme kararı vermiştir.

"AKŞENER"İN ADAY OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

* Sayın Akşener'in bu konuya ilişkin net ifadesi var. Net ifadesi sonrasında da bir Kurultay kararı verdi. Bütün bunları alt alta koyunca Meral Akşener'in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum.

Uğur Poyraz

"BİZİ KİMSE KAFAMIZA SİLAH DAYAYARAK ALTILI MASA'YA OTURTMADI"

* Bizi kimse kafamıza silah dayayarak Altılı Masa'ya oturtmadı. Masadan aldırıp, tekrar zorla kimse oturtmadı. Bunlar sayın Genel Başkan'ın, partinin yetkili kurullarının her birine sorduğu, yetkili kurulların da karar vererek onayladığı hususlar.

"İYİ Parti'nin oylarının düştüğünü söylediniz, siz bugün partide yönetimde olsaydınız istifa eder miydiniz?" sorusu üzerine Poyraz, "Elbette" cevabını verdi.

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