İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın'dan 'kurultayda sahte kimlik' iddiası

İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın, tv100 canlı yayınında soruları cevapladı.

Delege listelerine müdahale edildiği iddiaları sorulan Akalın, bazı gelişmeler yaşandığını; delege listelerinin kendilerine teslim edilmediğini belirtti.

Akalın, "Bu sürpriz değil. 10 gündür böyle bir şey var. Ben arkadaşlarla görüştüm. Ben o listeye ulaşamadım. İYİ Parti'den istifa edip başka partiye geçmişsiniz, başka delege gelecekken, yeniden delege yazılmış ama T.C. Kimlik Numarası o kişiye ait değil. Buzdağının üstünü gördük. Sahte kimlik bastırılmak suretiyle oy kullandırmaya gidebilir. Arkadaşlarımız tespit etti, itiraz yaptık. Seçim Kurulu'nun gerekeni yapmasını bekliyoruz. Ben de dahil olmak üzere bazı delegelerin doğum tarihleri, baba isimleri vs. yanlış girilmiş. Buradaki sorun, örtülü operasyonu kapama işidir. Teknik aksaklık var demeye getirecekler." Şeklinde konuştu.