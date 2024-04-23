İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2024 Salı / 15 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6073
  • EURO
    34,7904
  • ALTIN
    2419.27
  • BIST100
    9645.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın'dan 'kurultayda sahte kimlik' iddiası
Politika

İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın'dan 'kurultayda sahte kimlik' iddiası

İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın, kongre sürecine giderken delege listelerine erişiminin engellendiğini belirtirken; kongrede sahte kimlik ile oy kullanma girişimi olabileceğini öne sürdü.

23 Nisan 2024 Salı 08:30 - Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın'dan 'kurultayda sahte kimlik' iddiası
ABONE OL

İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın, tv100 canlı yayınında soruları cevapladı.

Delege listelerine müdahale edildiği iddiaları sorulan Akalın, bazı gelişmeler yaşandığını; delege listelerinin kendilerine teslim edilmediğini belirtti.

Akalın, "Bu sürpriz değil. 10 gündür böyle bir şey var. Ben arkadaşlarla görüştüm. Ben o listeye ulaşamadım. İYİ Parti'den istifa edip başka partiye geçmişsiniz, başka delege gelecekken, yeniden delege yazılmış ama T.C. Kimlik Numarası o kişiye ait değil. Buzdağının üstünü gördük. Sahte kimlik bastırılmak suretiyle oy kullandırmaya gidebilir. Arkadaşlarımız tespit etti, itiraz yaptık. Seçim Kurulu'nun gerekeni yapmasını bekliyoruz. Ben de dahil olmak üzere bazı delegelerin doğum tarihleri, baba isimleri vs. yanlış girilmiş. Buradaki sorun, örtülü operasyonu kapama işidir. Teknik aksaklık var demeye getirecekler." Şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.