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Politika

İYİ Parti, İmamoğlu ve Yavaş'ı hedefe koydu: Sizi biz seçtik, istifa edin

Altılı Masa'dan kalkan İYİ Parti'de İmamoğlu ve Mansur Yavaş kızgınlığı sürüyor. İmamoğlu ve Yavaş'a sitem eden İYİ Partili Dikbayır, 'Kendilerini biz seçtirdik. Emeğimiz var, seçmenimiz oy attı. Ben bunların görevlerine devam etmeli kısmını da doğru bulmuyorum' dedi.

6 Mart 2023 Pazartesi 10:00 - Güncelleme:
İYİ Parti, İmamoğlu ve Yavaş'ı hedefe koydu: Sizi biz seçtik, istifa edin
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Türk siyaseti, son yılların en hareketli günlerini yaşıyor. CHP'nin başı çektiği 6 muhalefet partisinden oluşan Millet İttifakı, yaklaşık bir yıldır cumhurbaşkanı adayı belirlemeye çalışırken, beklenmedik gelişmeler meydana geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aday olarak kulisleri sonrası, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masadan ayrıldığını duyurdu.

Bununla da yetinmeyen Akşener, cumhurbaşkanı adaylığında öne çıkardığı iki belediye başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na da kendisine destek vermeleri için çağrıda bulundu. Ancak hem Yavaş hem de İmamoğlu, Akşener'e destek vermenin aksine, genel başkanları Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını açıkladı.

İYİ PARTİLİ ÜMİT DİKBAYIR: SİZİ BİZ SEÇTİRDİK İSTİFA EDİN

Tüm bu gelişmeler tartışılırken, Habertürk canlı yayınına katılan İyi Partili Ümit Dikbayır, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sitem ederek "Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, CHP rozetini taşıyor ama biz bizim belediye başkanlarımız biliyorduk. Emeğimiz var, seçmenimiz oy attı. Ben bunların görevlerine devam etmeli kısmını da doğru bulmuyorum" dedi.

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