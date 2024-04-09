İYİ Parti kurultayı öncesi Yavuz Ağıralioğlu kararını açıkladı

İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener'in duyurduğu üzere 27 Nisan'da Kurultay'a gidiyor. Meral Akşener'in genel başkanlık için aday olmayacağını belirttiği kurultayda yarışacak isimler ise Günay Kodaz, Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu olacak.

İYİ Parti'de Kurultay sürecinde genel başkanlığa adaylık konusunda gözler 2023 yılında partiden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na çevrilmişti.

AĞIRALİOĞLU KARARINI AÇIKLADI



Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'de genel başkanlığa yönelik bir düşüncesinin bulunmadığını belirtti. Ağıralioğlu, 'Kongre ve parti iç işleri ile alakalı bir gündemimiz hiç olmadı.' ifadelerini kullandı.