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Politika

İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin olağanüstü seçimli kongreye gideceğini açıkladı.

1 Nisan 2024 Pazartesi 14:43 - Güncelleme:
İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, mahalli idareler seçimleri sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Akşener, "Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasilerde her konu tartışılabilir. Seçmenin hür iradesi ve sandıktaki oyu tartışılamaz. Resmi olmayan sonuçlara göre, milletimiz, 1 il, 23 ilçe 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti. Milletimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Akşener, "Siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Bu doğrultuda İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Muhasebemizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız." ifadelerini kullandı.

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