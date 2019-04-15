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İYİ Parti Yalova İl Yönetimi istifa etti

İYİ Parti Yalova İl Başkanı Mehmet Çam ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. İl Başkanı Çam'ın açıklamasında, 'Genel merkez ile olan yaklaşım ve felsefe farklılığımız sebebiyle istifa ettik.' detayı dikkat çekti.

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İYİ Parti Yalova İl Başkanı Mehmet Çam, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden önce yönetim kurulu ile istifa kararı aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"GENEL MERKEZ İLE FELSEFE FARKLILIĞIMIZ NEDENİYLE İSTİFA ETTİK"

"İYİ Parti İl Başkanlığına atandığım günden itibaren genel merkez ile olan yaklaşım ve felsefe farklılığımız sebebiyle birçok sorunlu süreç geçirdim. Bu sebeple 27 Mart 2019'da yönetim kurulu üyeleriyle ortak karar alarak istifa ettik. İstifamızı genel merkez ile de paylaştık. Fakat bazı ilçelerimizde adaylarımız bulunduğu için teşkilatlarımızı zor durumda bırakmamak adına istifalarımızı kamuoyu ile paylaşmayı erteledik. Bugünden itibaren İYİ Parti Yalova İl Başkanlığı görevimden il yönetimi ile birlikte istifa ettiğimiz, siz değerli basın mensuplarımıza ve kamuoyuna duyurulur." 

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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