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Politika

İYİ Parti'de deprem! Belediye başkanı istifa etti

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Sedat Uçar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

DHA16 Eylül 2024 Pazartesi 14:35 - Güncelleme:
İYİ Parti'de deprem! Belediye başkanı istifa etti
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Yedisu ilçesinde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Sedat Uçar, yazılı açıklama yaparak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Açıklamasında partisinin genel merkezi ve milletvekillerinden destek görmediğini belirten Uçar, "Yedisu ilçe halkımızın teveccühü ile 31 Mart 2024 seçimlerinde başlattığımız adaylık süreci başarı ve zafer ile sonuçlanmıştır. Daha önce ilçemizde varlık gösteremeyen seçilmiş olduğum parti açısından da bu sonuç büyük bir başarı olarak görülmeliydi. Ancak seçildiğim tarihten bugüne kadar Bingöl İl Başkanı Hasan Kızılboğa ve Bingöl il teşkilatı dışında, İYİ Parti'nin herhangi bir biriminde destek görmedim. Büyük bir başarı göstererek göreve başladığım ve devam ettirdiğim süreçte parti üst düzey yetkililerinden ve İYİ Parti milletvekillerinden herhangi bir destek görmedik, gerek belediyemizi ve gerekse ilçe halkımızı ziyaret edip sorunlarımızı dinlemediler. İlçe halkımızın bu konudaki talepleri ve bireysel olarak benim gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ederek Yedisu ilçe halkına daha iyi hizmet vermek amacıyla bağımsız olarak başkanlık görevime devam edeceğim. Almış olduğum bu karar parti genel merkezi ve seçilmiş İYİ Parti milletvekillerimizin olumsuz ve alakasız tavırlarından dolayı kaynaklanmaktadır. Bu karar, ilçe halkımızın ve kanaat önderlerimizin düşünce ve görüşleri alınarak, uzun bir süreçte en ince ayrıntısına kadar sebep sonuçların değerlendirilmesi sonucu alınmıştır. Bu süreçte bize destek veren kadirşinas halkımıza teşekkür eder, bu kararın ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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