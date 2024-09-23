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Politika

İYİ Parti'de istifa depremi! İl Yönetim Kurulu üyeleri görevi bıraktı

İYİ Parti Zonguldak İl Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinden istifa ettiği bildirildi. İstifa açıklamasında, 'Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nden önce kurulan, '6'lı Masa' diye tabir edilen oluşum, çalışmalarının son safhasından bugüne kadarki süreçte bilhassa genel başkanlık düzeyinde söylemlere ters düşen eylemlerle, partimiz kuruluş felsefesinden sapmalar göstermiş, yaşanmakta olan olumsuz hayat koşullarından kurtulma yolunda milletimize umut olma misyonunu her geçen gün zedelemiş ve teşkilat mensuplarının da güvenini büyük ölçüde kırmıştır.' ifadelerini kullandı.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 17:47 - Güncelleme:
İYİ Parti'de istifa depremi! İl Yönetim Kurulu üyeleri görevi bıraktı
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İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Erdal Gülay, yaptığı yazılı açıklamada, partilerinin kurultayı öncesi yaptıkları değerlendirmeler sonucu adaylardan Koray Aydın'ı destekleme kararı aldıklarını ve bunu kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.

Belediye başkanı istifa etti

Gülay, destekledikleri adayın seçilememesinin ardından siyasi etik anlayışları gereği yönetim kurulu olarak hemen istifa etmeyi düşündüklerini ancak Dervişoğlu'nun yapıcı ve birleştirici konuşmalarının bu anlayışlarından fedakarlık göstermelerine neden olduğunu belirterek, "Ancak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nden önce kurulan, '6'lı Masa' diye tabir edilen oluşum, çalışmalarının son safhasından bugüne kadarki süreçte bilhassa genel başkanlık düzeyinde söylemlere ters düşen eylemlerle, partimiz kuruluş felsefesinden sapmalar göstermiş, yaşanmakta olan olumsuz hayat koşullarından kurtulma yolunda milletimize umut olma misyonunu her geçen gün zedelemiş ve teşkilat mensuplarının da güvenini büyük ölçüde kırmıştır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de sular durulmuyor!

31 MART VURGUSU

"Hatırı sayılır" miktardaki üye istifalarının yanı sıra milletvekili istifaları ve genel seçimlerde beklentilerin çok uzağında oy alınmasının parti içinde erimeye yol açtığını öne süren Gülay, "teşkilatların objektif tespitlerini dikkate almaksızın merkezden yapılan tercihlerle tespit edilen adaylarla girilen" 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ülke genelinde alınan sonuçların, bu erimeyi doruk noktasına ulaştırdığını savundu.

İYİ Parti'de toplu istifa depremi

"TOPLU İSTİFA EDİYORUZ"

"İfade etmeye çalıştığımız gerçekler sebebiyle, İYİ Parti Zonguldak İl Başkanlığı Yönetim Kurulu olarak, yaptığımız istişare toplantısı sonucunda vardığımız ortak karar üzerine il başkanı olarak şahsımla yönetim kurulu üyelerimizin tümü 19 Eylül 2024 tarihi itibariyle görevlerimizden topluca istifa ediyoruz. Göreve getirilecek arkadaşlarımıza bayrağı daha ileri taşıyacakları inancıyla şimdiden hayırlı olsun dileklerimizi sunuyor ve başarılar diliyoruz."

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