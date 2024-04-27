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Politika

İYİ Parti'de kurultay günü

İYİ Parti'nin 5'inci olağanüstü kongresi bugün yapılacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de veda konuşması yapacağı kongrede, adaylar 1302 delegenin oyunu almaya çalışacak.

27 Nisan 2024 Cumartesi 09:01 - Güncelleme:
İYİ Parti'de kurultay günü
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Yerel seçimlerin ardından Olağanüstü Kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan bugün belli oluyor. 5. Olağanüstü Kurultay'da Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz yarışacak.

Tekrar aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'in konuşması veda niteliğinde olacak. İYİ Parti Kurultayı'nda 1302 kayıtlı delege oy kullanacak.

ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek kongreye seyirci alınmayacak.

Organizasyon komitesi bu karara ilişkin adaylardan gelen eleştirilere salon kapasitesini işaret ederek yanıt verdi.

Dışardan müdahale olduğu iddialarına da "İYİ Parti, bugüne kadar hiçbir makam, merci, kurum veya kuruluşun vesayetine veya müdahalesine müsaade etmemiştir, etmez" cevabı verildi.

Genel Başkan adaylarından Müsavat Dervişoğlu, daha önce yaptığı açıklamada partide kendisini birleştirici güç olarak gördüğünü söylemiş "Ben emanetçi olacak karakterde değilim, Sayın Akşener de öyle bir zihniyette değil" demişti

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