Gerçekleşen parti kurultayı sonrası İYİ Parti'de kriz son bulmadı. Parti içindeki milliyetçi kesimin, PKK terör örgütünün desteklediği koalisyon masasında bulunmaktan dolayı memnuniyetsiz oldukları iddiası ortaya atıldı.

MASAYI DAĞITTI

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan kurultayda günler süren suskunluğunu bozan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise zehir zemberek açıklamalar yaptı. Hem 8'li koalisyonu hem de partisini hedef aldı.

Akşener, "İstanbul seçimlerini HDP sayesinde kazanmışlar. O zaman size hayatta başarılar" diyerek masayı bir kez daha dağıttı. Akşener yol arkadaşlarına ise, "Meral Akşener'i, düşmanlarının suçlamadığı iftiralarla suçladınız, kahrolun" diyerek kendisini eleştirenlere kızdı...

GİK'İ DEĞİŞTİRDİ

Kurultayda 50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan MDK'nın yeni üyeleri belirleyen Akşener, muhalif isimlerin ise üzerine de çizik attı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday listelerinin belirlenmesinde ve kontenjan kullanımındaki dengesizlik ve yapılan yanlışların parti içindeki kırgınlığı artırdı.

MİLLİYETÇİLER PARTİDEN UZAKLAŞTIRILDI MI?

Özellikle partinin kuruluşunda yer alan bazı isimlerin zamanla partiden uzaklaştırılması, Akşener'e tepkilere yol açtı.

Cihan Paçacı, Şenol Sunat gibi partide aktif rol oynayan isimlerin de hem adaylık sürecinde hem de sonrasında geri plana itilmek istendiği iddiası ortaya atıldı.

'ELEŞTİRİLMEYECEK'

Partililer, ülkücü isimlerin GİK'ten uzaklaştırılması karşısında yaşadıkları huzursuzluğu "Ülkücü isimlerin GİK'teki sayısı 'merkez sağ' kökenden gelen isimlerden çok daha az. Bu GİK, 'Akşener'i yeri geldiğinde eleştirecek, 'Eğer şöyle yapılırsa yanlış olur' diyebilecek bir GİK değil. Akşener'e 'itiraz edecek' isimler yok" diyerek yorumladı.

'LİSTELER YANLIŞTI' ÇIKIŞI

Aday listesinde de yanlışlar yapıldığını belirten partililer, Gökhan Zan, İdris Naim Şahin gibi isimlerin tüm itirazlara rağmen aday gösterilmesine karşı çıktıklarını vurguladı.

"Örneğin İstanbul 2. bölgeden ikinci sıra adayı olarak Mehmet Salim Ensarioğlu aday gösteriliyor. Neden aynı aileden iki isim farklı illerden aday gösterilir?

Bir anda eski teknik direktör Gökhan Zan'ın aday gösterilmesi, Hatay teşkilatında aday olmak isteyenlerde kırgınlığa neden oldu, bunu kimse inkâr edemez. Ayrıca İdris Naim Şahin gibi bir isim, tüm itirazlara karşı Ordu'dan birinci sırada aday gösterildi" ifadesini kullandı.