31 Mart yerel seçimlerinin ardından istifa edeceği konuşulan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı yazılı açıklamayla olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını duyurdu. Akşener, "Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum. Ben ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım" dedi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Seçimli Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa aday olacağını duyurdu.

Dervişoğlu'nun ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da, olağanüstü kurultayda aday olacağını açıkladı.

Daha önce İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın adaylıklarını duyurmuştu.