31 Mart yerel seçimlerinin ardından istifa edeceği konuşulan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı yazılı açıklamayla olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını duyurdu. Akşener, "Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum. Ben ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım" dedi.Dervişoğlu: Adayım
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Seçimli Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa aday olacağını duyurdu.Müsavat DervişoğluKORAY AYDIN DA ADAY
Daha önce İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın adaylıklarını duyurmuştu.