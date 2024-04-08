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Politika

İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın adaylıklarını duyurdu

İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın kurultayda aday olacaklarını açıkladı.

8 Nisan 2024 Pazartesi 10:51 - Güncelleme:
İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın adaylıklarını duyurdu
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından istifa edeceği konuşulan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı yazılı açıklamayla olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını duyurdu. Akşener, "Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum. Ben ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım" dedi.

Dervişoğlu: Adayım

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Seçimli Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa aday olacağını duyurdu.

Müsavat Dervişoğlu

KORAY AYDIN DA ADAY

Dervişoğlu'nun ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da, olağanüstü kurultayda aday olacağını açıkladı.

Koray Aydın

Daha önce İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın adaylıklarını duyurmuştu.

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