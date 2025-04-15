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Politika

İYİ Parti'de sular durulmuyor! Belediye Başkanı istifa kararı aldı

Bursa'nın Karacabey İlçesi Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ15 Nisan 2025 Salı 18:10 - Güncelleme:
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Belediye Başkanı istifa kararı aldı
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Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yerel seçimlerde İYİ Parti'den aday olarak Karacabey Belediye Başkanı seçilen Fatih Karabatı partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabatı, "Karacabey'e hizmet etmek amacıyla üstlendiğim belediye başkanlığı görevimde bir yılı geride bırakırken, tüm kararlarımı vatandaşlarımızın menfaatlerini gözeterek almaya özen gösterdim. Geldiğimiz noktada görevimi daha özgür bir zeminde ve daha kapsayıcı bir anlayışla sürdürebilmek adına, parti üyeliğimden istifa ettiğimi ve belediye başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdüreceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum" dedi.

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