İYİ Parti'de sular durulmuyor! Bir partiden Koray Aydın'a davet

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partisinden istifa edeceği iddiası gündemdeki yerini koruyor...

Konuyla ilgili gazeteci Barış Yarkadaş tv100'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Barış Yarkadaş'ın iddiası şöyle:

"KORAY AYDIN PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18'DE İSTİFA EDECEK"

Koray Aydın Perşembe günü saat 18.00'da İYİ Parti'den istifa edecek. Sosyal medya hesabından geniş bir deklarasyon ile duyuracak. Duyururken kongre sürecinde yaşadıklarını, kendisine selam veren partili arkadaşlarının hiçbir göreve getirilmediğini, illerde kendisine oy veren 548 delegenin İYİ Parti'de adeta siyasi tecrite uyguladığını bu sebeple İYİ Parti'de devam edemeyeceğini açıklayacak.

DP'YE Mİ GEÇECEK?

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın ve beraberindeki 14 milletvekilinin İYİ Parti'den istifa ederek Demokrat Parti'ye geçeceği söylentisi muhalefet partileri arasında yeni gelişmelere neden oldu.

Söz konusu iddia üzerine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal açıklamalarda bulundu.

Koray Aydın'a davette bulunan Uysal, "Herkese çağrımız var. Aklı selim olan herkese Koray Bey de dahil olmak üzere Demokrat Parti'nin kapıları açıktır. Sayın Aydın, bir parti içerisinde genel başkan adayı olmuş, nezaketsizlik etmek istemeyiz. Onlar kendi parti iç süreçleriyle beraber değerlendirmelerini yapacaklardır. 3 milletvekilinden memnunuz gibi bir düşüncede değiliz, daha büyütmek için her tür inisiyatifi alacağız." diye konuştu.