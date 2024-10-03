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Politika

İYİ Parti'de toplu istifa! Yaprak dökümü sürüyor

İYİ Parti Cizre İlçe Başkanı Giyasettin Kayaalp yönetimiyle beraber istifa ettiğini duyurdu. Kayseri'de ise Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Talas Belediyesi Grup Başkanvekili, meclis üyeleri ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin de bulunduğu 8 kişi daha İYİ Parti ile yollarını ayırdı.

IHA3 Ekim 2024 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
İYİ Parti'de toplu istifa! Yaprak dökümü sürüyor
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Yaklaşık 7 yıldır İYİ Parti Cizre İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Giyasettin Kayaalp sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yönetimi ile birlikte partiden istifa ettiğini duyurdu.

Başkan Kayaalp yaptığı açıklamada, '2017 yılından itibaren dava bilinci ile şerefle yürütmekte olduğum İyi Parti Cizre İlçe Başkanlığı görevinden, gördüğümüz lüzum üzerine bugün itibari ile yönetimimle beraber istifa etmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna önemle duyurulur' dedi.

KAYSERİ'DE DEPREM

Kayseri'de aralarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Talas Belediyesi Grup Başkanvekili, meclis üyeleri ve İl Disiplin KMurulu üyelerinin de bulunduğu 8 kişi İYİ Parti'den istifa etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Talas Belediyesi Grup Başkanvekili Şahin Ülker, kendisi ile birlikte Talas Belediyesi Meclis Üyeleri Ramazan Bülbül, Yaşar Tuğrul Ercan, Mücahit Kısmet, Bünyamin Türkmen, Kurucu Başkan Yardımcısı ve İl Disiplin Kurulu eski Başkanı Mazhar Polat, Kocasinan Başkan Yardımcısı ve İl Disiplin Kurulu Üyesi Ayşegül Çakmak, İl Disiplin Kurulu Üyesi Abdullah Özsuveren'in İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ülker, bağımsız olarak devam edeceklerini söyleyerek, "Katıldığımız günden bugüne kadar vatandaşlarımız için mücadele verdiğimiz partimizde ne yazık ki kişisel ikbal peşinde olanların etkisiyle çalışmalarımıza gereken desteği bulamadık. Yerelde ve genel merkezde vatandaşlarımızın taleplerine cevap verecek bir yapı oluşturulacağına dair inancımızı kaybettik. Bu şartlar altında vatandaşlarımızın hakkını daha güçlü savunabilmek adına mevcut partimizden istifa ederek yolumuza bağımsız olarak devam etme kararı aldık. Bu karar daha adil, şeffaf ve vatandaşın yanında olan bir siyaset için atılmış bir adımdır" dedi.

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