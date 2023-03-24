6'lı masada yaşanan adaylık sürecinde yaşananlara tepki gösterip, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız" diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na kendi partisinden de tepki geldi.

İYİ PARTİ'DE RAHATSIZLIĞA NEDEN OLDU

Habertürk TV yayınına katılan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Ağıralioğlu'nun zamanlamasının kötü olduğunu belirtti.

"ZAMANLAMASI ÜZÜCÜ"

Tatlıoğlu, şunları söyledi: "Yavuz beyin bu konuşmasının iki boyutu var. Birincisi zamanlaması. Zamanlaması üzücü, beni üzmüştür. İYİ Parti 81 ilde teşkilatlanmış, 973 ilçenin 964'üne tabela asmış, 900 bin üyesiyle Türkiye'nin en yeni kurulan partilerinden olmasına rağmen Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz."

"YAVUZ BEY İTİRAZ EDENLERİN ARASINDA DEĞİLDİ"

Toplantıda Yavuz Bey itiraz edenlerin arasında değildi diyen Tatlıoğlu, "Bütün bu emekler ve müzakereler gidiyor. Bu güzel tablonun medyada geride kalması ve hepimiz bunun sevinciyle akşam edeceğimize Yavuz beyin sözleriyle bunun heba olması gerçekten üzmüştür. Ben üzüntülüyüm. Yavuz bey bizim arkadaşımız farklı tavırları olabilir ama özellikle zamanlaması üzüntü verici. Grup Başkanı olarak söylüyorum üzüldük. Erteleyebilirdi. Camiamızın da üzüldüğünü söyleyebilirim." dedi.

"YÜZ BİNLERCE BEKLENTİNİN SEVİNCİNİ PERDELEYEN BİR GELİŞME"

"Elbette itirazlarımızı yaptık" diyen Tatlıoğlu, "Böyle doğru kararlar alarak geldik. Bakın bunu yapan başka bir parti yok. Bizi üzen bütün binlerce emeğin ve yüz binlerce beklentinin sevincini kursağında, maalesef bırakan demeyeyim ama perdeleyen bir gelişme oldu." ifadelerini kullandı.