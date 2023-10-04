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Politika

İYİ Parti'den CHP'ye taş: Adaylıktan çekilmem Tunç Soyer'in temennisi

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından çekileceği iddialarına ilişkin, 'Hayır yok öyle bir şey, Tunç Bey'in temennisidir. Şu ana kadar partimiz üst kurullarda aldığı bir kararda gösterdiği adayı hiç geri çekmemiş, bundan sonra da geri çekeceğini düşünmüyorum.' dedi.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 12:43 - Güncelleme:
İYİ Parti'den CHP'ye taş: Adaylıktan çekilmem Tunç Soyer'in temennisi
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Özlale, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Yerel seçim hazırlıkları nasıl gidiyor?" sorusuna Özlale, "Çok güzel, harika gidiyor. Her şey yolunda." karşılığını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "adaylıktan çekileceği" yönündeki iddiasının anımsatılması üzerine Özlale, "Hayır yok öyle bir şey, Tunç Bey'in temennisidir." dedi.

Özlale, kendisinin, "İstanbul'da bir işbirliği yapılabileceği" ifadesinin hatırlatılması üzerine, "Ekrem Bey, İstanbul ittifakı oluşturmak için bütün partileri dolaşacağını söyledi. 'Bize de geldiğinizde görüşürüz.' dedim. Onun dışında bir şey yok orada." diye konuştu.

Genel Başkan Meral Akşener'in, "İstanbul ve Ankara'da tek başımıza milletin huzuruna çıkacağız." açıklamasına ilişkin Özlale, "Evet gireceğiz. Daha öncesinde de bu konuyla ilgili bütün kararı divana bıraktı. Biz de bütün il ve ilçelerde adaylarımızı çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başkanlık Divanı toplantısında, Ankara ve İstanbul adaylarının belirlendiği, İstanbul için Buğra Kavuncu'nun adının geçtiğinin belirtilmesi üzerine Özlale, "Yok öyle bir şey." dedi.

"İzmir'de bu yarışı göğüsler misiniz?" sorusunu Özlale, "Göğüslerim çok rahat. Evet CHP adayını belli ettikten sonra yine konuşuruz ama ben göğüsleyeceğime inandığım için geldim." diye yanıtladı.

Bir gazetecinin "geri çekilmeniz istenirse" demesi üzerine Özlale, şunları söyledi:

"Şu ana kadar partimiz üst kurullarda aldığı bir kararda gösterdiği adayı hiç geri çekmemiş, bundan sonra da geri çekeceğini düşünmüyorum. Orada demek istediğim şey şuydu, biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını çok istiyoruz ve oradaki güçlü temennimizi, güçlü niyetimizi ortaya koymaktı."

Özlale, "Milletvekillerinizin İzmir'e çıkarma yapacağı doğru mu?" sorusuna, "Doğru bana yardımcı olacaklar, onlar benim dava arkadaşlarım. Ancak onlarla, partiyle beraber kazanırız." karşılığını verdi.

Ankara ve İstanbul adaylarıyla ilgili soru üzerine de Özlale, "Ne zaman açıklanır bilmiyorum ki ama yakında." dedi.

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