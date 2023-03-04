İYİ Parti'den CHP'ye tepki: Şimdi suçlu Meral Akşener öyle mi?

Altılı Koalisyon CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanının ardından iyice karıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener köprüleri yaktı. Öte yandan partilerin karşılıklı restleşmeleri sürüyor. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, "Genel Başkanımız; 'Ben aday değilim, adayımız kazanacak birisi olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'En popüler iki belediye başkanından biri aday olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'Anketle verilere göre aday belirleyelim' dedi. 'Olmaz' dendi. Şimdi suçlu Meral Akşener öyle mi?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Koalisyon adayı olma talebini iletti. Bu talebin ardından diğer 4 parti genel başkanı kendisine destek verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise veto etti.

AKŞENER MASAYI DAĞITTI

Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı konusundaki ısrarını devam ettirip tam anlamıyla masayı dağıttı.

"ŞİMDİ SUÇLU MERAL AKŞENER Mİ?"

Bu durumun ardından CHP ve İYİ Partililer adeta birbirine girdi. ardı ardına açıklamalar geliyor. Son olarak İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun,"Şimdi suçlu Meral Akşener mi?" diyerek sosyal medyadan bir açıklamada bulundu.

Ergun şunları söyledi: Genel Başkanımız; 'Ben aday değilim, adayımız kazanacak birisi olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'En popüler iki belediye başkanından biri aday olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'Anketle verilere göre aday belirleyelim' dedi. 'Olmaz' dendi. Şimdi suçlu Meral Akşener öyle mi?