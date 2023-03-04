İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2023 Cumartesi / 12 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İYİ Parti'den CHP'ye tepki: Şimdi suçlu Meral Akşener öyle mi?
Politika

İYİ Parti'den CHP'ye tepki: Şimdi suçlu Meral Akşener öyle mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'dan kalktı. Bu gelişme sonrası CHP-İYİ Parti arasındaki gerginlik sürüyor. Son olarak İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, 'Genel Başkanımız; 'Ben aday değilim, adayımız kazanacak birisi olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'En popüler iki belediye başkanından biri aday olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'Anketle verilere göre aday belirleyelim' dedi. 'Olmaz' dendi. Şimdi suçlu Meral Akşener öyle mi?' diye sordu.

4 Mart 2023 Cumartesi 08:13 - Güncelleme:
İYİ Parti'den CHP'ye tepki: Şimdi suçlu Meral Akşener öyle mi?
ABONE OL

Altılı Koalisyon CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanının ardından iyice karıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener köprüleri yaktı. Öte yandan partilerin karşılıklı restleşmeleri sürüyor. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, "Genel Başkanımız; 'Ben aday değilim, adayımız kazanacak birisi olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'En popüler iki belediye başkanından biri aday olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'Anketle verilere göre aday belirleyelim' dedi. 'Olmaz' dendi. Şimdi suçlu Meral Akşener öyle mi?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Koalisyon adayı olma talebini iletti. Bu talebin ardından diğer 4 parti genel başkanı kendisine destek verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise veto etti.

AKŞENER MASAYI DAĞITTI

Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı konusundaki ısrarını devam ettirip tam anlamıyla masayı dağıttı.

"ŞİMDİ SUÇLU MERAL AKŞENER Mİ?"

Bu durumun ardından CHP ve İYİ Partililer adeta birbirine girdi. ardı ardına açıklamalar geliyor. Son olarak İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun,"Şimdi suçlu Meral Akşener mi?" diyerek sosyal medyadan bir açıklamada bulundu.

Ergun şunları söyledi: Genel Başkanımız; 'Ben aday değilim, adayımız kazanacak birisi olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'En popüler iki belediye başkanından biri aday olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'Anketle verilere göre aday belirleyelim' dedi. 'Olmaz' dendi. Şimdi suçlu Meral Akşener öyle mi?

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.