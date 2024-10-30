İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, siyasi kariyerine AK Parti'de devam etme kararı aldı.

Dursun Ataş'a rozetini AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 6 Eylül'de İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuş ve yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil, bilakis millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti'de istifa depremi