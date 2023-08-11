İYİ Parti'den MHP'nin ittifak çağrısına cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelecek sene yapılacak yerel seçimler için İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulunmuştu. MHP liderinin çağrısı partisinin Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla iletilmişti. Söz konusu mesajda, "Yuvaya çağırdık, dönmediniz. Ülke hayrına, yerel iktidarda komşu olalım." ifadeleri kullanılmıştı.

İYİ PARTİ'DEN ÇAĞRIYA "RET" CEVABI

İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin ittifak çağrısı ile ilgili ilk açıklama geldi.

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bildiğiniz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir.

Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz:

26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamiz millet!

Saygılarımızla....