İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2024 Salı / 17 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1925
  • EURO
    34,9607
  • ALTIN
    2257.13
  • BIST100
    8912.75
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İYİ Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: Bu siyasi kalpazanlıktır
Politika

İYİ Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: Bu siyasi kalpazanlıktır

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turhan Çömez, İYİ Partililerden oy isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, 'Bir başka partiden 'ben sizden oy istiyorum' demek bir siyasi kalpazanlıktır ve bir çaresizliktir' sözleriyle tepki gösterdi.

İHA26 Mart 2024 Salı 12:07 - Güncelleme:
İYİ Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: Bu siyasi kalpazanlıktır
ABONE OL

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turhan Çömez seçim çalışmaları dahilinde Edremit Körfez bölgesinde gazeteciler ile iftarda bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren Çömez "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e bir mesajım var. Sayın Özgür Özel en son Manisa'da, ondan önce Ordu'da gittiği birçok yerde İYİ Partililerden oy istiyorum diyor. Bir kere bu siyasi kalpazanlıktır. Bir başka partiden 'ben sizden oy istiyorum' demek bir siyasi kalpazanlıktır ve bir çaresizliktir" dedi.

Özel'in önce kendi partisinden oy istemesi gerektiğinin altını çizen Çömez "Özgür Bey önce CHP'lileri ikna etmesi lazım. Önce onların oyuna talip olması lazım. Ondan sonra bütün partilerden oy istemesini anlayışla karşılarım. Ama özellikle İYİ Parti'yi hedef olarak oy istemesi bana göre bir siyasi kalpazanlıktır. Bence bundan vazgeçmesi bir an önce şart. Aksi halde aksi halde başta Balıkesir olmak üzere tüm kamuoyu Özgür Bey'in hem kendi partisine hem de adaylarına güvenmediği kanaatine varacaktır ki adayı için büyük bir zaaftır, partisi için büyük bir zaaftır" dedi.

Özgür Özel'in DEM'lilerden oy istemesi gerektiğini ifade eden Çömez, "Bu arada bir tavsiyem daha var kendisine. Bence Özgür Bey DEM'lilerden oy istesin. İyilerden oy alması mümkün değil. DEM'lilerden oy istesin ve bana göre böyle yaparsa kendisine daha doğru bir siyasi yol haritası çizmiş olur. Önce bunun bir altını çizeyim" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.