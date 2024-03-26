İYİ Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: Bu siyasi kalpazanlıktır

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turhan Çömez seçim çalışmaları dahilinde Edremit Körfez bölgesinde gazeteciler ile iftarda bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren Çömez "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e bir mesajım var. Sayın Özgür Özel en son Manisa'da, ondan önce Ordu'da gittiği birçok yerde İYİ Partililerden oy istiyorum diyor. Bir kere bu siyasi kalpazanlıktır. Bir başka partiden 'ben sizden oy istiyorum' demek bir siyasi kalpazanlıktır ve bir çaresizliktir" dedi.

Özel'in önce kendi partisinden oy istemesi gerektiğinin altını çizen Çömez "Özgür Bey önce CHP'lileri ikna etmesi lazım. Önce onların oyuna talip olması lazım. Ondan sonra bütün partilerden oy istemesini anlayışla karşılarım. Ama özellikle İYİ Parti'yi hedef olarak oy istemesi bana göre bir siyasi kalpazanlıktır. Bence bundan vazgeçmesi bir an önce şart. Aksi halde aksi halde başta Balıkesir olmak üzere tüm kamuoyu Özgür Bey'in hem kendi partisine hem de adaylarına güvenmediği kanaatine varacaktır ki adayı için büyük bir zaaftır, partisi için büyük bir zaaftır" dedi.

Özgür Özel'in DEM'lilerden oy istemesi gerektiğini ifade eden Çömez, "Bu arada bir tavsiyem daha var kendisine. Bence Özgür Bey DEM'lilerden oy istesin. İyilerden oy alması mümkün değil. DEM'lilerden oy istesin ve bana göre böyle yaparsa kendisine daha doğru bir siyasi yol haritası çizmiş olur. Önce bunun bir altını çizeyim" diye konuştu.