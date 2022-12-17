İYİ Partili Çıray'dan 'Saraçhane' itirafı: Kılıçdaroğlu'nun orada olmaması lehimize oldu

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezası verildi.

Gelişme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını fırsat bilen Meral Akşener, İmamoğlu'nun yanına gitti. İkili, Saraçhane'de bir miting düzenleyerek, 2023 emelleri doğrultusunda İmamoğlu'nu parlattı.

Yaşananlara Almanya'daki icazet seferinde yakalanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu apar topar Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı.

Berlin'den özel jetle döner dönmez soluğu Ekrem İmamoğlu'nun yanında alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen 16 milyona hizmet etmeye devam et" diyerek İBB Başkanı'nın adaylığına set çekti.

İYİ PARTİLİ AYTUN ÇIRAY'DAN 'SARAÇHANE' İTİRAFI: "KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ORADA OLMAMASI LEHİMİZE OLDU"

Yaşananlara ilişkin TV100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, oldukça çarpıcı itirafları dile getirdi.

Meral Akşener'in İmamoğlu konusunda hızlı aksiyon almasının oylarını artırdığını söyleyen Çıray, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu" diye konuştu.

Çıray, şunları söyledi: Akşener'in İmamoğlu konusunda hızlı aksiyon alması oylarımızı çok artırdı. Bunu yapmak için yapılmadı ama milletin gözü önündeki hadise, bir dal uzatıyorsanız hemen bir karşılığı oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu.