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Politika

İYİ Parti'li Çıray'dan şaşırtan çıkış: Teravih bidattir

Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray teravih namazının bidat olduğunu iddia etti.

31 Mart 2021 Çarşamba 19:30 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 19:39
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray yaptığı açıklamada, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) hiç teravih namazı kılmadığını ve teravihin sonradan ortaya çıkan bir ibadet olduğunu iddia etti.

Kovid-19'un üçüncü pik yapmasını engellemek için Ramazan ayı boyunca sadece teravih namazı hariç her gün 21.00 ila 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı basın toplantısında, teravih namazlarının gerekli tedbirler alınarak camilerde kılınabileceğini bildirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Bakan Koca'nın yaptığı bu açıklamadan sonra teravih namazlarının kılınacak olmasına karşı ve teravih namazının sonradan ortaya çıkan bir ibadet olduğunu iddia etti.

Çıray paylaşımında, "Allah (cc) Kur'an'ı Kerim'de kendisine nasıl ibadet edileceğini açıkça belirtmiştir. Peygamber efendimiz de hiç teravih kılmamış. Ancak, yalnız kendisine farz olan gece namazlarını kılmıştır. Gerisi bidattır." dedi.

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