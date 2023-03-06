Meral Akşener'in 6'lı masayı dağıtması sonrası İYİ Parti'den ardı ardına tepki açıklamaları geliyor. İYİ Parti Milletvekili Erel, masanın diğer 4 liderini eleştirdi. "Öncelikleri cumhurbaşkanı değil, kendilerine yeterli sayıda milletvekili çıkarmak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta, adaylık konusunda yaşanan gerginlik üzerine "Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz." diyerek Altılı Masa'dan ayrılma kararı aldı.

"BU PAZARLIKLAR YAPILMIŞ"

İYİ Parti Milletvekili Ayhan Erel, "Masanın diğer 4 parti liderinin önceliği Cumhurbaşkanı değil. Onların önceliği kendilerine yeterli sayıda milletvekili çıkarmak. Kurabilirlerse grup kurmak. Bu pazarlıklar yapılmış." açıklamasında bulundu.