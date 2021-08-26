İYİ Parti'li isim haddini aştı! 15 Temmuz gazisine ağza alınmayacak sözler

26 Ağustos 2021 Perşembe 08:09 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 08:09

İsmi açıklanmayan yabancı uyruklu bir kişi için Antalya'da üretilen lüks yatın, Cumhurbaşkanına ait olduğu yalanı dün sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Başta muhalefet partilerinin mensupları olmak üzere pek çok kişi sorgulamadan bu yalanı paylaştı.

İYİ PARTİ'Lİ VEKİLDEN YALAN TERÖRÜNE DESTEK

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun da o isimlerden biri oldu. Ergun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yata isim önerisinde bile bulundu.

15 TEMMUZ GAZİSİ İTİRAZ ETTİ

15 Temmuz gazisi Yahya Tezgelen ise yalan terörüne itiraz ederek "İtibar bile itibarsızların ağzına düştüyse vah halimize! Bu yat kastettiğiniz kişi sahibi değilse ki değil, size ne diye seslenelim?" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'Lİ İSİMDEN 15 TEMMUZ GAZİSİNE HAKARET VE TEHDİT

İYİ Parti İstanbul İl Delegesi Oğuzhan Kalaylıoğlu da Tezgelen'in bu yanıtına hakaret ve tehditle cevap verdi.

"Vah benim saf, kalbi temiz halkım. Nasıl da savunurmuşlar reislerini... İşiniz gücünüz kula kulluk etmek. Sizi gidi dinsiz, imansız, Kur'an'sız, kitapsız, İngiliz, Fransızlar sizi" diyerek Tezgelen'e hakarette bulunan Kalaylıoğlu "Unutmayın hesap günü yaklaşıyor." sözleriyle de tehdit etti.

FETÖ ELEBAŞINA METHİYELER DÜZMÜŞ

Öte yandan 15 Temmuz gazisine hakarette bulunan İYİ Parti'li Kalaylıoğlu'nun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i övdüğü tweetleri de ortaya çıktı.

Kalaylıoğlu'nun 14 Ocak 2016 tarihinde attığı tweette "Gülen hocamız, tüm dünyada saygı gören bir islam alimidir. Hiç kimse Gülen hocamızı Terörist bir oluşumun başı olarak lanse edemez." yazdığı görüldü.