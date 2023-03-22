İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'ye bombardıman: Masada bize pusu kuruldu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek, şunları kaydetti;

Konuşabilme imkanı bulduğum her yerde ilkeli siyasetin dilini kullanmaya gayret ediyorum. Kazanmak için her şeyi hak görenlerin karşısında şerefle kaybetmeyi göze alarak konuşuyoruz. İktidara kızıyorsanız iktidara benzememelisiniz. İktidar "milleti duymuyor" diye eleştiriyorsunuz milletinizi duymak anlamak istişare etmeye sadakat göstermek zorundasınız.

"KURDUĞUMUZ MASADA BİZE PUSU KURULDU"

Akşener masada dayatmayla karşı karşıya kaldı. Bize pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi duyuluyor diye bize küfür edilmesinden rahatsızız. 50'yi 1 geçmek için her yol mubah değildir. Siyasi mücadelede millete umut olmak istiyorsanız iktidarın yaptıklarını yapmayacaksınız.

Meral Akşener bir siyasi dayatma maruz kaldı diye itiraz ediyoruz. İYİ Parti bu süreç başladığından bari 'millet kazanacak' diyoruz. Meral Akşener'in tahammül ederek bütün bu süreçlerin içerisinde bugüne getirdiği mücadelede kendisine pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi kuruyoruz diye bize pusu kurulmasından rahatsızız. Biz hassasiyetin merkezine 50+50'yi koyuyoruz. 50'yi bir geçmek arzuyla kazanma şehvetine kapılırsa siyaset kirlenecek dedik.

Biz kimsenin mezhebine inancına hürmetsizlik edecek değiliz. İYİ Parti'nin 5 yıllık emeğin iktidar olma hevesine kurban edilmesine itiraz ettik.

Bölücülük cumhurbaşkanlığı pazarlığı olamaz.

İktidar milleti görmez oldu, siz daha görmeden kör ve sağır oldunuz. Memleket mücadelesinde şimdi iktidarı matematiğe çevirdiniz. Elini kalbine koyup koşanların yurdudur bu memleket. Siyaset kim cumhurbaşkanı olacak kayığına döndü. İYİ Parti masada 5 yıldır ağır hakarete uğruyor.

"TERÖRÜN OLDUĞU YERDE KALMAYIZ"

HDP'nin içine dahil olduğu denklemde defalarca ifade ettik, biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Devlete katil dediler PKK'ya katil diyemediler. Terörün olduğu yerde kalmayız.

Menfaatimiz var diye bu ilkesizliğe göz yumamayız. Elinize güç geçtiğinde ne yapacağınızı gördük.

Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım. Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, biizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermeniler sözde soykırım mitingleri düzenler, siz içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz.

Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde, devletin örselenmesine razı değilim. İYİ Parti'nin emekleri ziyan edildi. İktidar olmadan bu kadar kuralsızlığı tehlikeli gördük.

Kemal Bey'in adaylığında mutabakatın ihlal edilmesine itiraz ediyorum. Ben adaylık sürecinden bütün usulsüzlükleri reddediyorum.