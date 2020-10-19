İYİ Parti'nin içindeki FETÖ'cü kim? Ümit Özdağ açıkladı!

19 Ekim 2020 Pazartesi 21:34 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 21:55

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti.

Özdağ, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge'de İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili önemli iddialarda bulundu.

Özdağ, "Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir." dedi.

Ümit Özdağ, “Kendisi FETÖ’nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İşadamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmış.” ifadelerini kullandı.

Kavuncu’nun bu görevi yıllarca yaptığını söyleyen Özdağ, 15 Temmuz’dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı. Buğra Kavuncu'nun kendisi için en büyük hakyal kırıklığı ve kırılma olduğunu vurgulayan Özdağ bunun izahının olmadığını belirtti.

'Meral Akşener'in haberi var'

Öte yandan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de durumdan haberdar olduğunu söyleyerek, Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım. Meral Hanım 'Devlette bilgi yok' dedi, ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Bir de açık bilgiler var bu bilgilere baktığınızda FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllardan beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim" dedi.