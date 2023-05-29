İYİ Parti'nin kurucu isminden Akşener'e istifa çağrısı

Cumhurbaşkanı seçimlerinde yaşanan hezimet, muhalefette derin hayal kırıklığına sebep oldu.

CHP Genel Merkezi önünde, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası istendi.

"İSTİFAYA DAVET EDİYORUM"

Bir istifa çağrısı da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geldi. İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal, Akşener'in istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Baykal, "Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.