Bilecik'in Söğüt ilçesinde MHP'den belediye başkanı olduğu 2017 yılında partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Halil Aydoğdu oradan da istifa ettiğini duyurdu.

Halil Aydoğdu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Bilecik Söğüt Belediye Başkan adayı olmuş, seçimi kaybetmişti.

"PARTİMİZDE ÜST ÜSTE YAPILAN HATALAR SONUCUNDA ARZU EDİLEN NETİCEYE ULAŞILAMADI"



İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Halil Aydoğdu, istifasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Aydoğdu, "Kurulduğu günden itibaren, Milletimize büyük umut olan partimizde üst üste yapılan hatalar sonucunda arzu edilen neticeye ulaşılamadı. dedi.