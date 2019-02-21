'İzmir, bu projelerle 10 numara olacak'
Nihat Zeybekci: Gelen talepler, şikayetler ve öneriler bize yol gösterdi. Projeler tamamlandığında İzmir ‘10 Numara Şehir’ haline gelecek. Hepimiz bir araya geldik ve ortak bir hikaye yazacağız.
- MUAMMER BAŞKAN / İZMİR
İzmir’i gönül belediyeciliği ile buluşturmayı hedeflediklerini belirten AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, “10 Numara İzmir” sloganıyla hayata geçireceği projelerin ayrıntılarını Star Gazetesi’ne anlattı. Her projenin özenli bir araştırma ve çalışmanın ürünü olduğunu söyleyen Zeybekci, “Oluşturduğumuz WhatsApp hattına gelen mesajlardan, yüz yüze konuştuğumuz vatandaşlardan gelen beklentilerden yola çıktık. İzmir’i dinledik. Sivil toplum örgütleri ve odaların temsilcileriyle bir araya geldik. Ortak bir İzmir hikayesi yazacağız. İçinde ‘İzmir’ geçen her sohbette ‘Şampiyonlar İzmir’den çıkar’ ya da ‘Hayat İzmir’de güzel’ veya ‘İzmir’de çalışan kazanır’ gibi cümleler kurulmaya başlanırsa; işte o zaman biz bütün projelerimizi başarıyla gerçekleştirmişiz ve İzmir 10 numara bir şehir olmuş demektir” dedi.
HİZMETKAR OLACAĞIM
İzmir’e hizmetkar olmaya geldiğini belirten Zeybekci, “Allah aşkına oyunuzu AK Parti’ye, CHP’ye, MHP’ye, İYİ Parti’ye vermeyin. Oyunuzu kendinize verin, oyunuzu İzmir’e verin, oyunuzu mahallenize verin, oyunuzu çocuklarınızın geleceğine verin. 31 Mart akşamı Konak Meydanı’nda o zeybek oynanacak ve o akşam Türkiye İzmir’i konuşacak. 1 Nisan sabahı da bütün Türkiye, güneşin doğuşunu İzmir’den seyredecek” ifadelerini kullandı. ‘Projelerimiz İzmir’i şahlandıracak, kentimiz 21’inci yüzyılın yıldızı olacak. Gençlerimiz ve kadınlarımız yeni işe kavuşacak’ diyen Zeybekci’nin projeleri şöyle:
HER YOL İZMİR’E ÇIKAR
Ulaşım ve altyapıyla ilgili yapılacak çalışmalar arasında; İzmir-İstanbul otoyolu, Çanakkale Köprüsü İzmir bağlantısı, Ankara-İzmir otoyolu ve yüksek hızlı treni, İzmir Antalya otoyolu ve hızlı treni yer alacak. Bu yollar ve bağlantı noktaları tamamlandığında bütün yollar İzmir’e çıkacak. İkinci Çevreyolu Şehir Bağlantıları ve Tünelleri tamamlanacak. 40 km’lik ikinci çevreyolu ile İzmir trafiği nefes alacak. Gaziemir Batı ve Doğu Çevreyolu ile serbest bölgedeki ağır vasıta trafiğinin şehre karıştırılması önlenecek, havaalanı yolu rahatlayacak. İzmir, kilit noktalarda ilk etapta 28 yeni batçık ve köprülü kavşağa kavuşacak. Karayolu ve Raylı Körfez Geçiş Projesi İZKARAY ile, Çiğli-Balçova arası yolculuk 5 dakikaya düşecek. İzmir körfezinde olması gereken kan akışı artık sağlanacak. Buca-Fuar-Havaalanı arasında yapılacak yeni metro hattı İzmirlilerin kullanımına açılırken, Göztepe Gaziemir ve Otogar- Dokuz Eylül Üniversitesi arası hatlar da kısa sürede hizmete girecek. Otogar-Şehir Hastanesi-Katip Çelebi Üniversitesi metro hattı ise İZKARAY’ın devamı niteliğinde ve yapılan en büyük metro hattı olacak.
ÇALIŞANLAR KAZANIR
Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest bölgesine ek olarak yeni serbest bölgeler kurulacak. Organize Sanayi Bölgeleri’nin kurulamaması sorunu da acilen çözülecek. Dünyanın bilgi ve teknolojiyi üretenlerle tüketenler olarak ikiye ayrıldığı 21’inci yüzyılda, İzmir için en önemli projelerden biri, kenti bir bilim, teknoloji ve yazılım vadisine kavuşturmak olacak. Karaburun-Urla bölgesinde, 40 bin dönüm alanda inşa edilecek olan vadi, sıfıra yakın, katsız yapılaşma ile oluşturulacak. Bu bölgede ayrıca bir film platosu da kurulacak. Bu vadide vergi ilelebet sıfır olacak, stopaj muafiyetleri getirilecek. Bu hedeflerle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüs alanı üzerinde kurulacak olan vadi, dünyanın en cazip serbest Bilim, Teknoloji ve Yazılım Vadisi haline gelecek. İzmir’de tarım ve hayvancılık sektörünün ihtiyaçlarının temini ile ürünlerin katma değerli şekilde sunulabilmesi için çok güçlü bir şirket kurulacak. Bu şirket ürünlerin pazarlanmasının desteklenmesi, satın alınması, depolanması ve tüketiciye ulaşımının sağlanması konusunda üreticinin yanında olacak.
MAVİ VE YEŞİLİN YERİ
Halen katı atığını vahşi şekilde dağlara, ovalara atmak zorunda kalan İzmir, artık kendine yakışan sisteme kavuşacak. Kentte ilkel şartlarda depolanan 6 milyon 620 bin tonluk katı atık, sıfır atık politikasıyla ayrıştırılarak büyük oranda ekonomiye kazandırılacak. Bu atıklardan enerji de üretilerek ekonomiye kazanç sağlanacak. İzmir’in çöpleri katma değere dönecek. Katı atık sorunu, 1.5 yıl içinde çözülecek. Kentin deprem riski de dikkate alınarak içme suyu hatlarının altyapısı baştan aşağı yenilenecek. Kentin kuzey, doğu ve güneyinde kurulacak olan 3 yeni yerleşim merkeziyle, kent merkezindeki yapılaşma baskısı azaltılacak ve merkez rahatlatılacak. Her biri 100 bin ile 250 bin kişinin yaşayabileceği yeni yerleşim alanları, Ege ve İzmir mimarisine uygun olarak tasarlanacak. Kişi başına düşen yeşil alan 5 yılın sonunda 10 katına çıkarılacak.
SAHNE IŞIĞI SÖNMEZ
Geleceğin sanatçılarını keşfedip, kültür-sanat dünyamıza kazandırmak amacıyla kurulacak olan İzmir Şehir Konservatuvarı da, tüm İzmirlilere hizmet verecek. İzmir yılın 365 günü fuar organizasyonu gerçekleştirilen bir şehir haline gelecek.
HAYAT DAHA GUZEL
İzmir’de engelli bireyler artık hayatın her alanının içinde olacak. Şehrin tüm alt ve üst yapısı engellilere uygun hale getirilecek. Yapılacak olan Rehabilitasyon, Eğitim ve İş Merkezleri ile engelli vatandaşlarımızın yaşamsal faaliyetlere erişmeleri, rehabilite edilmeleri ve meslek sahibi olabilmeleri sağlanacak. Taksi durakları 5 yıl içerisinde belediye tarafından yenilenecek. Duraklar taksicilerle istişare edilerek hazırlanacak ve İzmir mimarisine uygun olacak. Semt poliklinikleriyle İzmirlinin ilk sağlık hizmetini yaşadığı semtte alabilmesi sağlanacak. İzmir’in güney kesiminde yaşayan vatandaşlarımızın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek 1200 yatak kapasiteli bir Şehir Hastanesi’nin ihalesi yapılacak ve projenin takibi gerçekleştirilecek. Çeşme ilçesinde yer alan eski devlet hastanesi binasının olduğu alan “Termal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi” olarak düzenlenecek. Sokak hayvanlarının korunabilmesi için hayvan yardım hatları hizmete konulacak. Sokak hayvanları için ayrıca hayvan zabıtası ve mobil sağlık ekipleri oluşturulacak.
GENÇLERE iŞ iMKANI
İzmir’in gençleri hayata kent enstitüleriyle hazırlanacak. Genç işsiz sayısının yüzde 26.5 ile Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu kentimizde kurulacak kent enstitüleri sayesinde, nitelikli gençler yetiştirilerek iş sahibi yapılacak. Enstitülerde yetişecek gençler hayatın her alanında donanımlı, dil bilen, bilgi sahibi bireyler olarak toplumdaki yerlerini alacak. Kurulacak Kadın Eğitim, İş ve İstihdam Merkezleri ile ise 20.000 kadınımıza iş ve eğitim imkanı verilerek hayatın her alanında olmaları sağlanacak. 20 bin kadınımız halıcılık ve el sanatları gibi alanlarda istihdam edilecek.
Türk halıcılığı da bu sayede canlanacak. Üniversitelilerin ihtiyaçları belediye tarafından karşılanırken, belediyenin gerekli teknolojik ihtiyaçları da üniversitelerin desteği ile sağlanacak. Belediye öğrencilere çamaşırhaneler ve özel ihtiyaçlar, öğrenci dostu ulaşım, ve kültürel faaliyetlerde de özel imkanlar tanıyacak. 1 adet kapalı spor salonu olan bir gençlik merkezi, her 50.000 nüfusa da 1 adet kapalı spor salonu ve 1 adet kapalı yüzme havuzu yapılacak. Ayrıca İzmir merkezinde içinde olimpik yüzme havuzu, spor salonu ve kültür merkezlerini de barındıran toplamda 10 adet Gençlik Merkezi kente kazandırılacak.
TARiHE SAHiP ÇIKACAĞIZ
En az 8 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olan, bugüne kadar sayısız medeniyetlere kucak açan İzmir’in tarihi, yapıları ve yaşayan kültürüyle ön plana çıkarılacak. Kadifekale’denBayraklı’ya uzanan bir alan, İstanbul’un tarihi yarımadası gibi İzmir’in tarihi bölgesi olarak ayağa kaldırılacak. Kemeraltı’nın restore edilmesi ile ilgili çalışmalar Damlacık’tan başlayacak. Yeşildere Vadisi, imar planına uygun yapılar ile yeniden düzenlenecek. Bu merkeze dahil bir başka proje de Kadifekale’de hayata geçirilecek. Kadifekale’ye çıkıldığında, İzmir’i tepeden görecek, hem nostaljik hem de modern bir teleferik hizmete girecek. İzmir’in merkezinde, kentin turizmdeki ağırlığını artıracak, katma değerini yükseltecek Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı arkeoloji ve medeniyetler müzesi yapılarak; sergilenmeyi bekleyen milyonlarca eser ziyarete açılacak. İzmir’de tüm tescilli tarihi yapılar; hamamlar, ibadethaneler, çeşmeler, evler, köprüler restore edilerek İzmir’in tarihi dokusuna ve turizmine yeniden kazandırılacak.
ŞAMPiYONLAR YETiŞECEK
İzmir dünyanın en modern olimpiyat stadına kavuşacak. Mevcut Atatürk Stadyumu’nun yerine Atatürk Olimpiyat Stadyumu yapılacak. Stadyum yerleşkesinde ayrıca, hem profesyonel hem de amatör sporcuların faydalanabileceği bir Sporcu Sağlık Eğitim ve Ölçme Merkezi kurulacak. Bu merkezle çocukların ve gençlerin spor hayatları boyunca doğru ve kaliteli spor sağlığı hizmeti alması sağlanacak. Olimpiyat Stadı’nın içinde bulunan yerleşkede olimpik standartlarda bir Veledrom ve Atletizm Pisti de hayata geçirilecek. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu pist, tüm atletizm branşlarının yanı sıra uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacak. Bozdağ Kayak Merkezi yenilenip daha geniş bir kullanıma açılacak. Merkez, 2019 sonunda kayak turizminin önemli bir destinasyonu haline gelecek.
SAĞLIK VE KONGRE TURiZMi
Çeşme, uluslararası arenada bir marka ve dünyanın en başarılı kongre metropolü haline gelecek. Bölgede, sağlık ve kongre turizmi başta olmak üzere, yılın 12 ayı yaşayan bir turizm iklimi hayata geçirilecek. İzmir’in 4-5 yıldızlı otellerdeki yatak kapasitesi en kısa zamanda 2 katına çıkarılacak. Bayındır, Balçova, Bergama, Çeşme, Dikili, Seferihisar ve Selçuk’ta bulunan jeotermal kaynaklarımızın sağlık turizmine kazandırılması ve buralarda bulunan modern standartlardaki yatak kapasitesinin artırılması sağlanacak. Günümüzde gelişmiş ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerinin en büyük sorunlarından biri olan emekli ve yaşlıların bakımına yönelik bir Uluslararası Geriatri Merkezi’nin İzmir’de kurulması için imkan sağlanacak. Bu merkezle, on binlerce kişiye de istihdam sağlanacak. Belediye ve ilgili bakanlıkların işbirliği ile, İzmir’deki tüm bakıma muhtaç yaşlı, hasta ve engellilerin evde bakım hizmetinden %100 yararlanmaları sağlanacak.
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