'İzmir, bu projelerle 10 numara olacak'

İzmir’i gönül belediyeciliği ile buluşturmayı hedeflediklerini belirten AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, “10 Numara İzmir” sloganıyla hayata geçireceği projelerin ayrıntılarını Star Gazetesi’ne anlattı. Her projenin özenli bir araştırma ve çalışmanın ürünü olduğunu söyleyen Zeybekci, “Oluşturduğumuz WhatsApp hattına gelen mesajlardan, yüz yüze konuştuğumuz vatandaşlardan gelen beklentilerden yola çıktık. İzmir’i dinledik. Sivil toplum örgütleri ve odaların temsilcileriyle bir araya geldik. Ortak bir İzmir hikayesi yazacağız. İçinde ‘İzmir’ geçen her sohbette ‘Şampiyonlar İzmir’den çıkar’ ya da ‘Hayat İzmir’de güzel’ veya ‘İzmir’de çalışan kazanır’ gibi cümleler kurulmaya başlanırsa; işte o zaman biz bütün projelerimizi başarıyla gerçekleştirmişiz ve İzmir 10 numara bir şehir olmuş demektir” dedi.

HİZMETKAR OLACAĞIM

İzmir’e hizmetkar olmaya geldiğini belirten Zeybekci, “Allah aşkına oyunuzu AK Parti’ye, CHP’ye, MHP’ye, İYİ Parti’ye vermeyin. Oyunuzu kendinize verin, oyunuzu İzmir’e verin, oyunuzu mahallenize verin, oyunuzu çocuklarınızın geleceğine verin. 31 Mart akşamı Konak Meydanı’nda o zeybek oynanacak ve o akşam Türkiye İzmir’i konuşacak. 1 Nisan sabahı da bütün Türkiye, güneşin doğuşunu İzmir’den seyredecek” ifadelerini kullandı. ‘Projelerimiz İzmir’i şahlandıracak, kentimiz 21’inci yüzyılın yıldızı olacak. Gençlerimiz ve kadınlarımız yeni işe kavuşacak’ diyen Zeybekci’nin projeleri şöyle:

HER YOL İZMİR’E ÇIKAR

Ulaşım ve altyapıyla ilgili yapılacak çalışmalar arasında; İzmir-İstanbul otoyolu, Çanakkale Köprüsü İzmir bağlantısı, Ankara-İzmir otoyolu ve yüksek hızlı treni, İzmir Antalya otoyolu ve hızlı treni yer alacak. Bu yollar ve bağlantı noktaları tamamlandığında bütün yollar İzmir’e çıkacak. İkinci Çevreyolu Şehir Bağlantıları ve Tünelleri tamamlanacak. 40 km’lik ikinci çevreyolu ile İzmir trafiği nefes alacak. Gaziemir Batı ve Doğu Çevreyolu ile serbest bölgedeki ağır vasıta trafiğinin şehre karıştırılması önlenecek, havaalanı yolu rahatlayacak. İzmir, kilit noktalarda ilk etapta 28 yeni batçık ve köprülü kavşağa kavuşacak. Karayolu ve Raylı Körfez Geçiş Projesi İZKARAY ile, Çiğli-Balçova arası yolculuk 5 dakikaya düşecek. İzmir körfezinde olması gereken kan akışı artık sağlanacak. Buca-Fuar-Havaalanı arasında yapılacak yeni metro hattı İzmirlilerin kullanımına açılırken, Göztepe Gaziemir ve Otogar- Dokuz Eylül Üniversitesi arası hatlar da kısa sürede hizmete girecek. Otogar-Şehir Hastanesi-Katip Çelebi Üniversitesi metro hattı ise İZKARAY’ın devamı niteliğinde ve yapılan en büyük metro hattı olacak.

ÇALIŞANLAR KAZANIR

Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest bölgesine ek olarak yeni serbest bölgeler kurulacak. Organize Sanayi Bölgeleri’nin kurulamaması sorunu da acilen çözülecek. Dünyanın bilgi ve teknolojiyi üretenlerle tüketenler olarak ikiye ayrıldığı 21’inci yüzyılda, İzmir için en önemli projelerden biri, kenti bir bilim, teknoloji ve yazılım vadisine kavuşturmak olacak. Karaburun-Urla bölgesinde, 40 bin dönüm alanda inşa edilecek olan vadi, sıfıra yakın, katsız yapılaşma ile oluşturulacak. Bu bölgede ayrıca bir film platosu da kurulacak. Bu vadide vergi ilelebet sıfır olacak, stopaj muafiyetleri getirilecek. Bu hedeflerle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüs alanı üzerinde kurulacak olan vadi, dünyanın en cazip serbest Bilim, Teknoloji ve Yazılım Vadisi haline gelecek. İzmir’de tarım ve hayvancılık sektörünün ihtiyaçlarının temini ile ürünlerin katma değerli şekilde sunulabilmesi için çok güçlü bir şirket kurulacak. Bu şirket ürünlerin pazarlanmasının desteklenmesi, satın alınması, depolanması ve tüketiciye ulaşımının sağlanması konusunda üreticinin yanında olacak.

MAVİ VE YEŞİLİN YERİ

Halen katı atığını vahşi şekilde dağlara, ovalara atmak zorunda kalan İzmir, artık kendine yakışan sisteme kavuşacak. Kentte ilkel şartlarda depolanan 6 milyon 620 bin tonluk katı atık, sıfır atık politikasıyla ayrıştırılarak büyük oranda ekonomiye kazandırılacak. Bu atıklardan enerji de üretilerek ekonomiye kazanç sağlanacak. İzmir’in çöpleri katma değere dönecek. Katı atık sorunu, 1.5 yıl içinde çözülecek. Kentin deprem riski de dikkate alınarak içme suyu hatlarının altyapısı baştan aşağı yenilenecek. Kentin kuzey, doğu ve güneyinde kurulacak olan 3 yeni yerleşim merkeziyle, kent merkezindeki yapılaşma baskısı azaltılacak ve merkez rahatlatılacak. Her biri 100 bin ile 250 bin kişinin yaşayabileceği yeni yerleşim alanları, Ege ve İzmir mimarisine uygun olarak tasarlanacak. Kişi başına düşen yeşil alan 5 yılın sonunda 10 katına çıkarılacak.

SAHNE IŞIĞI SÖNMEZ

Geleceğin sanatçılarını keşfedip, kültür-sanat dünyamıza kazandırmak amacıyla kurulacak olan İzmir Şehir Konservatuvarı da, tüm İzmirlilere hizmet verecek. İzmir yılın 365 günü fuar organizasyonu gerçekleştirilen bir şehir haline gelecek.