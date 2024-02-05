İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ: İzmir'i daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, sadece büyükşehir belediye başkanlığına değil, İzmir'in şehr-i emini olmaya talip olduğunu, şehrin insanlarının her anında yanlarında olacağını söyledi.



Seçim çalışmaları kapsamında Dikili ilçesinde esnafı ziyaret eden Dağ, daha sonra bir restoranda muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililerle bir araya geldi.

Dağ, milletvekilliği boyunca vatandaşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe olduğunu belirterek, kurulan bu bağ sayesinde İzmir'i daha yaşanabilir, adil, ferah bir şehir haline getireceklerini söyledi.

Sorun çözmede dolaylı iletişimi kabul eden birisi olmadığını vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"Doğrudan iletişimi sonuna kadar uygulayan birisiyim. Bundan sonra da doğrudan iletişim uygulayacağız. Bu kardeşiniz sadece büyükşehir belediye başkanlığına talip değil, 1 Nisan'dan sonra İzmir'in şehr-i emini olmaya taliptir. Şehr-i emin olmak şehrin insanlarının her anında yanında olmayı gerektirir. Köyünüzde, mahallenizde bir derdi, sıkıntısı olan varsa Dikili'de Sema Akıncı Hanım'a, İzmir Büyükşehirde Hamza Dağ'a ulaşacaksınız. Hamza Dağ, zaten bu sokaklarda olacak, sizin attığınız her mesajın, taleplerinizin sonuna kadar takipçisi olacak."

Dağ seçilmesi halinde toplu taşımada 90 dakika uygulamasını hayata geçireceklerini ifade ederek, "Bir toplu ulaşım aracında kartınızı bastığınızda ücret neyse o kesilecek ve 90 dakika boyunca herhangi bir şekilde başkaca bir ücret ödeme durumu söz konusu olmayacak. Bu uygulama daha önce İzmir Büyükşehirde var olan bir uygulamaydı. Mevcut yönetim burada 120 dakika gibi bir süre çıkartıp ikinci, üçüncü binişlerde de ekstra bir ücret noktasına gitmişti. Şimdi biz 90 dakika uygulamasını daha yeni bir şekilde hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Dağ, İzmir'e dair projelerini 13 Şubat'ta paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Dağ'a programında MHP Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı da eşlik etti.