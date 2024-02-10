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Politika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ: Şehirde çarkların değiştiğini göreceksiniz

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, oturduğu koltuğa sıkı sıkı sarılacak biri olmadığını belirterek, 'Büyükşehir belediye başkanlığı için de kafamda bir süre var. Öyle uzun uzun değil. Çarkların değiştiğini, şehirde bir şeylerin değişmeye başladığını hepiniz göreceksiniz. 5 yıl bir şey yapmadan imajla, makyajla vakit kaybetme lüksümüz yok.' dedi.

AA10 Şubat 2024 Cumartesi 16:36 - Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ: Şehirde çarkların değiştiğini göreceksiniz
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Dağ, seçim çalışmaları kapsamında, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve partisinin Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar ile Torbalı Ticaret Odası'nda ilçedeki oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Hamza Dağ, ellerinden geldiğince İzmir'in her noktasında önemli şeyler yapmaya çalıştıklarını belirterek, bu anlamda şimdi de yeni hizmetler için yola çıktıklarını ifade etti.

Dağ, merkezi hükümet, büyükşehir ve ilçe yönetimlerinin uyumuna dikkati çekerek, "Bir sloganımız var; 'Üçlü olsun güçlü olsun.' İkili olduğunda neler yapılabileceğini aslında etrafımızda birçok örnekle sizler görebiliyorsunuz. Torbalı'da, Tire'de, Ödemiş'te, Selçuk'ta, Kiraz'da gördünüz. Birçok yapılacak işi, genel-yerel birlikteliğinin önemini deneyimleyerek gördük." diye konuştu.

İzmir'in sorunlarını çok iyi bildiklerini ve çözmek istediklerini ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"İzmir'in sokaklarını dolaşıyoruz. Allah'a şükür İzmir'in gençleri, hanımefendileri, beyefendileri bizi gördüklerinde 'Bu kez oyum sana Hamza abi, Hamza kardeşim' diyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Ben de diyorum ki, 'İzmir'e kim hizmet ettiyse ve hizmet edecekse ona oy verin kardeşim.' 1 Nisan'dan sonra ilçe belediye başkanlarına şunu söylüyorum; 'Öyle bir belediye başkanlığı yapacaksınız ki 5 sene sonra ben görevimi bırakmak için 10 tane belediye başkanımızdan hangisini tercih ederim' diyeceğim. Bir yerde işim bittiyse, 'ben artık burada miadımı doldurdum' derim. O koltuğa sıkı sıkı sarılacak biri olmadım. Bunun en açık göstergesi, 3 dönem kuralındadır. Ben 4 dönemdir genel başkan yardımcısıyım. Ben dedim ki '3 dönem kuralını' uygulamalıyız. Büyükşehir belediye başkanlığı için de kafamda bir süre var. Öyle uzun uzun değil. Çarkların değiştiğini, şehirde bir şeylerin değişmeye başladığını hepiniz göreceksiniz. 5 yıl bir şey yapmadan imajla makyajla vakit kaybetme lüksümüz yok."

Dağ ve beraberindekiler daha sonra İsmet Paşa Caddesi'ndeki esnafı ziyaret edip projelerini anlattı.

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