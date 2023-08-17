Sabah'ın haberine göre İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Büyükşehir meclisinin 4,5 yıllık performansını değerlendirdi. Geride kalan süreçte AK Parti'nin ayağı yere basan muhalefet yaptığını anlatan Hızal, "Biz 4,5 yıl boyunca, oldukça çaba gösterdik. Çünkü biz İzmir'de İzmirliler adına muhalefet görevini üstlenmiştik. İzmir'in ve İzmirlilerin lehine olan her şeyde İBB'nin yanında olacağımızı, destekleyeceğimizi ama İzmir'in ve İzmirlilerin aleyhinde olan her durumda da en sert muhalefetimizi yapacağımızı dönemin başında söylemiştik. Bu 4,5 yılda da söylediğimizi gerçekleştirdik. Bizim açımızdan ayağı yere basan, verimli muhalefet kapsamında geçti" dedi.

"ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ DİKKATE ALINMADI"

İzmir'in sorunlarına ilişkin çözüm önerileri sunduklarını, önerilerinin ciddiye alınmadığını ancak yerel seçimler yaklaşırken İzBB Başkanı Soyer'in kendileriyle aynı noktaya geldiğini anlatan Hızal, "Biz süreçte gerçekçi ve yerinde muhalefet yaptık. Koku problemi dendiğinde, kokunun kaynağına giderek, körfeze giderek; çöp dendiğinde Harmandalı ve Tire'de; ulaşım dendiğinde sahadaydık. Sorunların yanı sıra, uyarı ve çözüm önerilerimizi de ortaya koyduk. Bu süreçte önerilerimize önce karşı çıkıp, İzmir'e zaman kaybettirip ardından kabul ettiklerini de gördük. Bugün bu kentte tartışılan, çözüm bekleyen birçok sorunu biz dile getirdik. Soyer ve ekibinin bugün koku, ulaşım, altyapı, çöp sorununa ilişkin söylemleri, bizim 4,5 yıl ortaya koyduğumuz önerilerin bütünü" ifadelerini kullandı.

"CHP GRUBU TRAVMA YAŞIYOR"

CHP grubundan gelen "Yerel seçimler yaklaşınca AK Parti'nin tavrı da sertleşti" eleştirilerini değerlendiren Hızal, "Meclis bazen uzun saatler sürüyor, dönem dönem tartışmalar, dönem dönem de soft meclisler oluyor. 'Seçim yaklaştı, AK Parti sertleşti' eleştirisini kabul etmiyoruz. Biz seçim odaklı değil İzmir'in sorunları üzerine muhalefet yapıyoruz. Bizim haklılığımızın ortaya çıkması nedeniyle CHP grubunun agresifleşmesi söz konusu. Çünkü 4,5 yıldır söylediğimiz her şeyin doğruluğunu ancak 4,5 yıl sonunda görebildiler. Haklılığımız karşısında CHP grubu travma yaşıyor, o yüzden sesleri yükseliyor" dedi.

"SOYER, İZMİR TARİHİNİN EN BAŞARISIZ BELEDİYE BAŞKANI"

Hızal açıklamasını şöyle sürdürdü: "25 yıllık başarısız bir CHP yönetimi var ancak Soyer kendinden önceki 20 yılı arattı. İzmir tarihinin en başarısız belediye başkanı. Bir belediye başkanı 4,5 yıl görev yapıyor, 100'e yakın vaadi vardı ve bunların yüzde 98'ini yerine getirmedi. Dikili ağacı yok, ortaya bir eser koyamadı, kendi döneminde başlayıp bitirdiği hiçbir şey yok. İzmir'in sorunlarına ilişkin ortaya bir çözüm koyamamış bir belediye başkanı. İzmir'i tanımayan, İzmir'in sokaklarını bilmeyen, İzmirlilerden uzak bir belediye başkanı. Bugün Soyer'e Atina'yı anlatın derseniz şakır şakır anlatır ancak Karabağlar'ın, Buca'nın sokaklarını aynı derinlikte anlatamaz." diye konuştu.