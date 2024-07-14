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  • İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesiyle ilgili 29 kişiye gözaltı
Politika

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesiyle ilgili 29 kişiye gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili aralarında bir daire başkanının da bulunduğu 9 İZSU çalışanı ile 20 Gdz Elektrik çalışanı ve yetkilisi hakkında gözaltı kararı verdi.

AA14 Temmuz 2024 Pazar 11:21 - Güncelleme:
İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesiyle ilgili 29 kişiye gözaltı
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Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 29 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Gözaltı kararı verilen 9 İZSU Genel Müdürlüğü çalışanından birinin daire başkanı olduğu, diğer 20 kişinin ise GDZ Elektrik çalışanı ve yetkililerinden oluştuğu belirtildi.

Ekiplerin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlulukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıklamıştı.

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