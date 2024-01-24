İzmir'de büyükşehir ile CHP'li belediye arasında kavga! Soyer'e rest çektiler

Belediyeye iş yapan müteahhitlere karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyip zamanında ödeme yapmayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, partilisi Torbalı Belediyesini de yarı yolda bıraktı.

İLÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZLARINI BÜYÜKŞEHİRE DEVRETTİ

Geçtiğimiz Yıl Torbalı Belediyesi kent merkezinde eski Pazar yerini yıkıp yerine altında iki kat otopark olan İsmail Uygur Kent Meydanı Düzenleme Projesini hayata geçirmek için çalışma başlattı.

Sabah'ın haberine göre: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, meydan projesinin yapımı konusunda anlaştı. Taraflar arasında imzalanan protokole göre Torbalı Belediyesi daha önce Göztepe Spor Kulübü'ne tahsisi gündeme gelen Pancar'daki arazi ile yapımı yarım kalan Hizmet Binasının mülkiyetini büyükşehir belediyesine devredecek, büyükşehir belediyesi de meydan düzenleme projesinin maliyetinin tamamını karşılayıp hayata geçirdikten sonra ilçe belediyesine devredecekti.

TARAFLAR EL SIKIŞTI

Tarafların el sıkışmasının ardından Torbalı Belediyesi önce mevcut pazar yerini ilçede başka bir alana taşıdı. Projenin hayata geçeceği bölgede yıkım çalışması yapan ilçe belediyesi alanı temizledikten sonra büyükşehir belediyesine devretti. Ardından da projenin yapım çalışmalarına başlandı.

BÜYÜKŞEHİR YAN ÇİZDİ

Fakat bir süre sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi deyim yerindeyse yan çizip ilçe belediyesi ile ikinci bir protokol imzaladı. İkinci protokolde büyükşehir projenin tamamı yerine yüzde 60'lık bölümünün maliyetini karşılayacağını taahhüt etti. Büyükşehir'in bu kararı Torbalı Belediyesinde şok etkisi yarattı.

MECLİS OLAĞANÜSTÜ GÜNDEM MADDESİ İLE TOPLANDI

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin yaşanan şok gelişme sonrası belediye meclisini önceki gün olağanüstü toplantıya çağırdı. Başkan Tekin yaşanan gelişmeleri meclis üyeleri ile paylaşıp protokolü tek taraflı olarak iptal kararı aldıklarını söyledi.

BİR KARIŞ TOPRAĞINI PEŞKEŞ ÇEKMEM

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin protokol şartlarını yerine getirmediğini belirten Tekin büyükşehir belediyesinden devrettikleri taşınmazları geri isteyeceklerini söyledi. Konuşmasında; "Bu ilçenin bir karış toprağını bile kimseye peşkeş çekmem." Diyen Tekin sözlerini şöyle sürdürdü: "Her iki tarafında yararına olan bir protokol yaptık. Ancak maalesef bu protokolün hükümleri yerine getirilmedi" dedi. Ardından büyükşehir belediyesiyle imzalanan protokolün iptaline ilişkin gündem maddesinin oylamasına geçildi.

Cumhur ittifakının da tam destek verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi. Diğer yandan meydan projesinin ilçe belediyesinin kendi imkanları ile tamamlanması amacıyla borçlanmaya gidilmesine ilişkin önerge de oy birliği ile geçti. Alınan kararların ardından mecliste grubu bulunan siyasi parti meclis üyeleri hep birlikte objektiflerin karşısına geçip birlik mesajı verdi.