İzmir'de belediye ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında yaşanan grev krizi sona erse çatışmalar bitmiyor.

DİSK ile anlaşmaya varılan sözleşmenin bütçeye büyük yük getirdiğini belirten CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 800 işçiyi işten çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB), Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) Genel Merkezi'ne yazı göndererek, Belediye'ye bağlı İZDOĞA, İZULAŞ ve İZBETON şirketlerinden toplam 800 işçi için toplu işten çıkarma yapacağını duyurdu.

10 Haziran'dan 4 Temmuz'a kadar devam edecek süreçte, işten çıkarmaların kendi isteği ile ayrılacak olanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekliliğe hak kazanmış olanlar, Yaptıkları iş tasfiye edildiği halde eski işlerine uygun bir işte çalışmak istemeyenler, işe önce girenin sonra çıkarılması esası ile yapılacağı bildirildi.

GREVE ÇIKAN İŞÇİLERİN EMSAL GÖSTERDİĞİ İŞÇİLERDİ

Yakın zamanda İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan 23 bin işçi, bir hafta süren grevde eşit işe eşit ücret talep etmiş ve belediye bünyesindeki diğer şirketlerdeki işçilerin aynı işi yapmalarına rağmen daha yüksek ücret aldığını ifade etmişti. İZDOĞA ve İZULAŞ, greve çıkan işçilerin emsal gösterdiği şirketlerdi.

AK PARTİ'DEN İŞÇİ KIYIMA TEPKİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikasına gönderdiği bir yazıyla 800 çalışanın işten çıkarılacağını açıkça beyan ettiğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan toplu işten çıkarmaların CHP belediyeciliğinin iflas ettiğini bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu savunan Saygılı, şunları kaydetti:

"Çalışanların işinden edilmesi, bir yönetim başarısı olmayacağı gibi vicdana da sığmayacaktır. Sayın Cemil Tugay, göreve gelir gelmez önceki dönemin yanlışlarını gerekçe göstererek emekçiyi kapının önüne koymakla sorumluluktan kaçamaz. Bugün belediyenin içine düştüğü mali kriz, bizzat CHP'li yönetimin yıllardır süregelen savurganlığının, liyakatsiz kadrolaşmasının ve siyasi hesaplarla yapılan keyfi işe alımların sonucudur.

Siz, belediyeyi partinizin arka bahçesi haline getirdiniz, milletvekillerinizin, genel başkan yardımcılarınızın ve Ankara'dan gelen talimatların etkisiyle belediyeyi bankamatik personellerle doldurdunuz. Şimdi bu yanlışların bedelini gariban emekçilere ödetiyorsunuz. Sayın Cemil Tugay, bugün geçmiş dönemin tüm bu sorumsuzluklarının faturasını işçiye kesmeye çalışmaktadır. Sorumlu işçi midir? Elbette hayır. Sorumlu sizsiniz. Bu karar açıkça bir işçi kıyımıdır ve biz bunun takipçisi olacağız."

CHP belediyeciliğinin İzmir'de sınıfta kaldığını ileri süren Saygılı, "Yönetemiyorsunuz, batırıyorsunuz, sonra da birbirinize suç atarak halkın aklıyla alay ediyorsunuz. Şimdi basın toplantısı düzenleyip hangi bahanelerle kendinizi aklamaya çalışacaksınız? Eski yönetim mi, ekonomi mi, hükümet mi diyeceksiniz? Saklandığınız bahanelerle İzmirlileri kandıramazsınız. Göreve geldiğiniz ilk günden bu yana anlattığınız bu söylemlerle ancak kendinizi kandırırsınız."

AK Parti olarak işçi kıyımının takipçisi olacaklarını vurgulayan Saygılı, İzmir halkının bu büyük vebalin hesabını günü geldiğinde sandıkta soracağını sözlerine ekledi.