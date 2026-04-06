İzmir'deki bina tahliyesinde CHP iki yüzlülüğü: Peşkeş belgelerine imzalar atılırken neredeydiniz?

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binalarının tahliye süreci başlatıldı.

Tahliye için sabah saatlerinde bölgeye ekipler yönlendirildi. Polis de bölgede barikat kurarak güvenlik önlemi aldı. Belediye personelinin binaya girişine izin verilmedi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve belediye görevlilerince binada inceleme ve tespit çalışmalarının yapıldığı, taşınmaz ve iki binadaki eşyalara ilişkin tutanak tutulduğu öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli polisin kurduğu barikatın önünde toplandı. Bir grubun binaya girmek istemesi üzerine polis uyarıda bulundu. Yaşanan arbedede barikatı yıkmaya çalışanlara biber gazıyla müdahale edildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, yıkılan barikatların önünde güvenlik önlemi alarak içeri girişi engelledi. Belediye çalışanları, Şehitler Caddesi'ndeki yolu kapattı. Bunun üzerine bölgeye toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) sevk edildi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yazılı açıklamasında sabah saatlerinde yapılan işlemler üzerinden "şafak baskını" söylemleriyle bir mağduriyet algısı oluşturulmaya çalışıldığını, "şafak baskını, malımıza çökülüyor" yaygarasının ardında bir mağduriyet değil, hukuk tanımazlık yattığını belirtti.

Yapının Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) döneminden kalan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait tapulu bir mülk olduğunu, buna rağmen üç ayrı tahliye kararının uygulanmadığını anlatan İnan, "İçeridekiler, bağımsız yargının tam üç kez verdiği tahliye kararını ellerinin tersiyle iterek açıkça işgalcilik yaptı. İstanbul'da mahkeme kararı bile olmadan gençlere hizmet eden onca kurumu kapı dışarı edenler, konu İzmir olunca kendi ülkelerinin kurumuna sanki bir 'Yunan vakfıymış' gibi düşmanca bakacak kadar çifte standart uyguladılar." ifadelerini kullandı.

İnan, İzmir'de kamuoyuna "İzmir'in malı İzmir'de kalmalı" söylemiyle seslenen çevrelerin geçmişte farklı bir tutum sergilediğini, söz konusu binanın yakın geçmişte İstanbul merkezli bir vakfa ihalesiz ve bedelsiz şekilde devredilmek istendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sahnede 'İzmir'in malı İzmir'de kalmalı' naraları atanların sicili ise bambaşka bir gerçeği fısıldıyor. Çok değil, yakın bir geçmişte aynı kişiler, bu tarihi mirası ihalesiz ve bedelsiz bir şekilde İstanbullu bir vakfın kullanımına sunmaya kalkmıştı. İzmir'in malını adeta uçurumun kenarından alan ve bu hukuksuz işleme 'dur' diyen ise AK Parti kadroları oldu. Geçmişte İzmir'in malını başkalarına altın tepside peşkeş çekmeye kalkıp yargıdan dönenlerin, bugün utanmadan 'malımıza çökülüyor' demesi tam bir ikiyüzlülüktür. Eğer bugün o mal İzmir'de kalıyorsa, geçmişte sergilenen o kararlı hukuki mücadele sayesindedir."

İnan, tarihi yapının bundan sonra İzmirli gençlere hizmet edecek şekilde yeniden değerlendirileceğini kaydederek, "İzmir'in değerlerini gerçekten düşünüyorsanız önce kendi belediyelerinizdeki kamu kaynaklarının şahsi menfaatlere ve gayrimeşru ilişkilere kurban edilmesini engelleyin. İzmir'de belediyeler CHP'lilerin sevgililerine değil, İzmirlilere hizmet etmeli." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen İzmir Büyükşehir Belediyesinin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binalarının tahliyesi sırasında polise zorluk çıkaranlara ilişkin "25 Kasım 2021'de kapalı kapılar ardında o peşkeş belgelerine imzalar atılırken neredeydiniz? Sizin İzmir sevginiz hiçbir zaman olmadı." ifadelerini kullandı.

'ŞOV YAPIYORLAR'

İnan, sonrasında yaptığı yazılı açıklamada ise tahliye süreci başlatılan binaların 25 Kasım 2021'de CHP'lilerce İstanbullu vakıflara verilmek istendiğini, o sırada sessiz kalanların bugün devletin kurumuna karşı sahte bir isyan başlatıp şov yaptığını belirtti.

Açıklamasında tahliye sırasında polise zorluk çıkaranlara seslenen İnan, şunları kaydetti:

"25 Kasım 2021'de kapalı kapılar ardında o peşkeş belgelerine imzalar atılırken neredeydiniz? Sizin İzmir sevginiz hiçbir zaman olmadı. Sadece maskeniz vardı. O gün sus pus olan milletvekilleri ve CHP'li siyasiler ne kadar iki yüzlüsünüz. Siz bu güzel şehre karşı hep iki yüzlü oldunuz, kapalı kapılar ardındaki gerçek ajandanızı hiçbir zaman şeffaflıkla ortaya koyamadınız. Bugün orada sahte kahramanlık yapması gerekenler siz değilsiniz. Eğer 2021 yılında İzmir'in malları dağıtılırken bu peşkeşe itiraz edebilmiş omurgalı tek bir CHP'li yönetici varsa, İzmirliler olarak bizim muhatabımız ancak odur. Gerisi sadece kötü bir tiyatrodur. Bu mücadele nettir. Bu mücadele, İzmir'i gerçekten dert edinenler ile İzmir'i kendi çıkarlarına peşkeş çekenlerin mücadelesidir. İzmirli hemşehrilerim, gönlünüz ferah olsun. Şehrimize yakışır, İzmirli gençlerimizin geleceğine armağan edeceğimiz muhteşem bir eser kazandıracağız. İzmir sahipsiz değildir. İzmir'in hakkını, AK Parti kadroları var olduğu müddetçe bu sahtekarlara asla yedirmeyeceğiz."