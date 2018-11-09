İzmir'i asıl CHP cezalandırmış!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılına dair Sayıştay denetim raporları, CHP’li belediyenin kamu imkanlarını nasıl har vurup harman savurduğunu da ortaya koydu. Belediye, yanlış döviz kuru hesabı, tahsisli bina ve arsaları kayda geçirme, yandaş taşeronların hatalarını kamuya ödetme işlemlerden devleti zarara uğrattı.

‘KUR’DAN MİLYONLUK ZARAR

12 usulsüzlük bulgusu tespit eden Sayıştay denetmenlerine göre, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi “Yabancı Para Cinsinden Yapılan İşlemlerde Kur Hesaplamalarının Hatalı Yapılması” mevzuatına uymadı. Belediye, Türk para birimiyle yapılan işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunu dikkate almayarak, 2017 yılında yaptığı 1 milyar 041 milyon TL’lik işlemde kamuyu 2.5 milyon TL zarara uğrattı.

5 MİLYONLUK FARK

Bir diğer bulgu “Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı’nda Kayıtlı Hurdaya Ayrılmış Malların Satışlarından Elde Edilen Gelirlerin Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması” konusunda, arazi ve arsalar hesabında yer alan taşınmazların kayıtlı değerlerinin, 5 milyon 391 bin TL düşük gösterildiği belirlendi.

KAYIT DIŞI HURDA SATIŞI

Denetmenler belediyenin tahsise verdiği arsa ve arazilerden elde edilen 1 milyar 049 milyon 433 bin TL’yi muhasebe kayıtlarına işlemediği belirledi. Aynı raporda başka bir tahsis işleminden elde edilen 2 milyar 205 milyon 875 bin 405 TL’nin de kurumun mali tablolarında yer almadığına dikkat çekildi.

“Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı” adı altında hurdaya ayrılmış ve satışa çıkarılmış malların da muhasebe kayıtlarına geçirilmedi, bu rakamın 120 bin TL olduğu kaydedildi. “Yüklenici Personellerinin Sebep Olduğu Kazalar Nedeniyle Verilen Zararların Giderler Hesabına Kaydedilmesi” başlığıyla yapılan incelemede, taşeron personelin neden olduğu kazalar nedeniyle ortaya çıkan 974 bin TL tutarındaki zararın ‘alacaklar hesabına’ kaydedilmediği de belirlendi.