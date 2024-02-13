Japonya Başkonsolosu Kenichi: Türkiye ile aramızdaki dostluk ilişkileri hiçbir dönemde değişmedi

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından hazırlanan "Dünden Bugüne 100 Japon Tasarımı" sergisi, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde açıldı..

Etkinliğe Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi'nin yanı sıra Pakistan İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı Danish Mehmood ve Polonya İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı Dorota Andrzejak ile sanatseverler katıldı.



Açılışa katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 30 yıl önce teknoloji dendiğinde herkesin aklına Japonya'nın geldiğini vurgulayarak, "Orada üretilen teknolojik ürünler, tasarımlar, sonraki dönemde bir basamak olarak bütün dünyanın değerlendirdiği onurlu bir aşamaydı. Bugün bu sergide Japonya-Türkiye ilişkilerindeki yüz yıllık süreci okuma ve değerlendirme imkanımız olacak." dedi.

Yıldız, deprem konusunda Japonya'nın tecrübelerini değerlendirmek için yakın iş birliği içinde olduklarını kaydederek, şunları aktardı:



"Bundan sonra tabii Japonya-Türkiye ilişkilerinde daha çok teknoloji konuşacağız. Kültürel, ekonomik, teknolojik anlamda iş birliğinin yanı sıra önümüzdeki dönemde yine nanoteknolojiyi ve yapay zekayı da ele alacağız. İnanıyorum ki bunlar hem Japonya'nın hem de Türkiye'nin karşılıklı iş birliğini güçlendirecektir."

Başkonsolos Kasahara ise Japonya'nın savaş sonrası yaşadığı ekonomik büyüme ve değişimin sergide görülebildiğine dikkati çekerek, "Bu sergide, bu değişiklikler arasında tasarımlar temasına odaklanarak savaş sonrası donemde ve günümüzde Japon insanının hayatına renk katan günlük ihtiyaçlar, araçlar ve hizmetlere yer veriyoruz." diye konuştu.

Türkiye-Japonya arasındaki ilişkilere de değinen Kasahara, "İki ülke arasındaki ilişkilerin başlangıcından bu yana, sadece bu serginin konusu olan tasarımlar değil, pek çok şey zaman içinde değişti. Ancak iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri hiçbir dönemde değişmemiş ve hatta daha derin ve samimi bir bağa dönüşmüştür. Bu dostluğun önümüzdeki 100 yılda da devam etmesini içtenlikle temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ziyarete açılan sergi, 3 Mart'a kadar görülebilecek.

Japon üretimi mobilya, elektronik, sofra takımı, tencere seti, giyim aksesuar ve diğer günlük yaşam malzemelerinden örneklerin sunulduğu sergide 1990'lı yıllarda Türkiye'de yaygın olarak kullanılan taşınabilir kaset çalar, gameboy, CD çalar ve atarinin yanı sıra oyuncaklar, kalemler, fotoğraf makinaları ve kırtasiye malzemeleri de yer alıyor.

