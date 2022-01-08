Kabaktepe: 2023 seçimlerinde daha yüksek oy oranına ulaşacağız

AA 8 Ocak 2022 Cumartesi 15:16 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 15:16

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Kampı, Kızılcahamam'da başladı. Kampın açılışı programında konuşan Kabaktepe, "Her seçim önemlidir." ve peşinden "Bu seçim daha önemlidir." cümlesini hep duyduklarını, siyasi tarihte de hayati öneme sahip seçimlere şahitlik ettiklerini aktardı.

Bazı seçimlerin birtakım süreçleri başlattığı veya bazı süreçleri bitirdiğini belirten Kabaktepe, şu değerlendirmede bulundu:

"İşte 2002 yılında Ak Parti'mizin ilk sınavında birçoğumuzun emeğiyle gerçekleşen zafer ve bu zaferimizle sonuçlanan seçimler, sadece bir seçim olmanın ötesinde efsaneleşen bir üst sürecin adımı olmuştur. 2022 yılına kadar gerçekleşen birçok seçimle ilgili aynı ifadeyi kullanmak mümkün. 2011 seçimlerini de böyle okuyabiliriz. Bu iki seçimin de diğerlerinin de hem siyaset sahnesine çıkardığı aktörler açısından hem kurumsal dönüşümler bağlamında siyasi tarihimizde ve milletimizin hayatında ciddi bir öneme sahip olduğu herkes tarafından bilinmektedir, biz de bunu müşahede ediyoruz. Bu seçimler, seçim olmanın çok ötesinde yeni dönemlerin başlangıcını yahut var olan dönemlerin kritik eşiğini ifade etmektedir."

"Milletin aşkını sinesinde taşıyanlar, Türkiye sevdalıları, bu memleketin hizmetkarları" olarak tüm kadroları ve gönül verenleriyle bu kadar hayati öneme sahip, kritik bir seçim sürecine hazırlandıklarına dikkati çeken Kabaktepe, "İnanıyorum ki bu tarihi 2023 Haziran seçimleri, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye ve bizlerin önüne koyduğu hedefleri taçlandıracağımız bir seçim olacaktır. 2023, 2053, 2071 vizyonumuzu taşıyacağımız bir seçim olacaktır. Milletimizle kucaklaşıp gücümüze güç katacağımız yeni bir başlangıç olacaktır. Bu seçim önümüze kurulan ekonomik ve küresel tuzakların bir daha karşımıza çıkmamak üzere toprağa gömüleceği bir seçim olacaktır." diye konuştu.

- "2023 SEÇİMLERİNDE DAHA YÜKSEK OY ORANINA ULAŞACAĞIZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İstanbul'un algılarla yönetilemeyecek kadar kıymetli bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Çünkü İstanbul uyuyan değil, yaşayan bir şehirdir. Her şehrin bir hayatı, bir hayatiyeti var. Siz şehrin bu gerçeklerinden, hakikatlerinden koparak makam ve koltuk sevdasıyla, ikbal ve itibar kaygısıyla, ütopik hedeflerle, komik hayallerle bir yerlere çıkmak için canım İstanbul'umuzu merdiven siyasetine peşkeş çekerseniz, İstanbullular ilk fırsatta size verdiği emaneti geri alır ve kafanızın üzerine de çakılırsınız." ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerde, belediye başkanları ve meclis üyelerinin bugüne kadar hem bulundukları ilçelerde iz bırakmayı hem de bu izi hakikate dayalı bir şekilde oy oranına yansıtmayı başarabildiklerine işaret eden Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Umut ediyorum ki bundan sonra da daha iyi hizmetler yapacak ve 2023 seçimlerinde daha yüksek oy oranına ulaşacağız. Bunun için her zamankinden daha fazla vatandaşlarımızla İstanbullu hemşehrilerimizle iç içe olmak durumundayız. Üreten, geliştiren, uygulayan ve halkla her zaman beraber olan belediyecilik anlayışımızı daha yüksek bir tempoyla, 2023 seçimlerine olumlu tesir edecek şekilde artırmak ve göstermek zorundayız. Çünkü bizim ahdimiz var. Milletimiz adına milletimiz için milletimizle birlikte kimsenin kaybetmeyeceği bir şekilde kazanacağız."

Kamp programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti İstanbul Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Malik Ejder Batur, ilçe başkanları, belediye başkanları, İBB ve ilçe meclis üyeleri katıldı.

Programı, yarın da devam edecek.