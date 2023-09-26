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Politika

Kabine bugün toplanıyor: İşte masadaki kritik başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Enflasyonla mücadele, emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve gençlere vergisiz cep telefonu desteği, toplantının öncelikli gündem maddeleri olacak.

26 Eylül 2023 Salı 01:21 - Güncelleme:
Kabine bugün toplanıyor: İşte masadaki kritik başlıklar
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Yeni dönemin 8'inci Kabine toplantısı, bugün yapılacak. Enflasyonla mücadele, emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve gençlere vergisiz cep telefonu desteği toplantının öncelikli gündem maddeleri olacak. Toplantıda, iç ve dış siyasetteki gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Başkan Erdoğan başkanlık edecek.

Toplantının ana gündemi, ekonomideki gelişmeler olacak. Kabine üyeleri, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

EMEKLİ ZAMMI GÜNDEMDE

Milyonlarca emeklinin gözü hükümetten gelecek zam haberinde. Bu konudaki yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan 3 mekanizmanın çalışmaları sürüyor.

Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR KONUSU ELE ALINACAK

Toplantıda ele alınacak bir diğer konu yükseköğretim öğrencilerine aylık 10 GB ücretsiz internet ile vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği olacak.

Başkan Erdoğan son kabine toplantısında söz konusu çalışmayı olgunlaştırmaları için kurmaylarına talimat verdi.

Düzenlemenin toplantıda karara bağlanması ve gençlerle paylaşılması planlanıyor.

İÇ VE DIŞ SİYASET GÖRÜŞÜLECEK

Başkan Erdoğan son 2 haftalık süreçte önce Hindistan'da ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde liderlerle yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Çok sayıdaki ikili görüşmenin yansımaları da toplantıda masada olacak.

Kabine toplantısında deprem bölgesindeki son gelişmeler ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.

Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklama yapacak.

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