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Politika

Kabine bugün toplanıyor... Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı yaklaşırken bölgede atılan son adımlar ele alınacak. Bolu'daki otel yangını, Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ve Gazze konusu da masada olacak.

HABER MERKEZİ3 Şubat 2025 Pazartesi 07:23 - Güncelleme:
Kabine bugün toplanıyor... Masada kritik konular var
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

Toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı yaklaşırken bölgede atılan son adımlar ele alınacak.

"Terörsüz Türkiye" hedefinde atılan adımlar, Bolu'daki otel yangını, Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ve Gazze de ele alınacak başlıklar arasında olacak.

TERÖRLE MÜCADELE VE SURİYE İLE İLİŞKİLER KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

Başlıklar arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki son terör operasyonları yer alacak.

Yeni Şam yönetimi ile PKK/YPG'nin Suriye'den arındırılması ile bölgenin yeniden inşası konusunda atılacak adımlar değerlendirilecek.

Kabine'nin bir diğer gündem başlığının Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes olması bekleniyor.

Ateşkesin sürdürülebilmesi için Türkiye'nin vereceği destek de kabinede ele alınacak konular arasında. Gazze'ye yapılacak yardımlar da yine Kabine'nin gündeminde yer alacak.

Öte yandan enflasyon ile mücadeledeki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik adımlar da değerlendirilecek.

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