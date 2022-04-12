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Politika

Kabine bugün toplanıyor! Milyonlarca emeklinin merak ettiği soru cevap bulacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündemle toplanacak. Rusya-Ukrayna savaşı toplantıdaki öncelikli gündem başlıklarından biri olacak. Toplantıda, ekonomi ve diğer iç gelişmeler de ele alınacak. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyelerine yapılacak artışı açıklaması bekleniyor.

12 Nisan 2022 Salı 08:00 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 08:00
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, son toplantılarda olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, taraflar arasındaki son durum ele alınacak.

Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.

BAKÜ-ERİVAN BARIŞ SÜRECİ

Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER MASADA OLACAK

Toplantıda iç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak.

Fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Toplantıda emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak artış da gündemde olacak.

Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da kabinenin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile kabine gündemini kamuoyu ile paylaşacak.

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