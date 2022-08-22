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Politika

Kabine bugün yoğun gündemle toplanacak! İşte masadaki konu başlıkları...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve 'tahıl koridoru' görüşülecek. Ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da ele alınacak.

TRT Haber22 Ağustos 2022 Pazartesi 01:09 - Güncelleme:
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Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, Karadeniz'deki tahıl koridoru ve ekonomideki gelişmeler...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PUTİN VE ZELENSKİY İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMELER ELE ALINACAK

TRT Haber'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek.

Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak.

İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

EKONOMİ GÜNDEMİ DE MASADA OLACAK

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak.

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.

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