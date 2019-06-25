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Kabine değişikliği iddialarına Başkan Erdoğan'dan yanıt

Başkan Erdoğan, 'Siparişle dışarıdan dayatma ile kabine değişikliği olmaz. Yapılması gerekiyorsa yaparız.' dedi.

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Başkan Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Kabine değişikliği iddialarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Siparişle dışarıdan dayatma ile kabine değişikliği olmaz. Yapılması gerekiyorsa yaparız." dedi.

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