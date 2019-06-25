Kabine değişikliği iddialarına Başkan Erdoğan'dan yanıt
Başkan Erdoğan, 'Siparişle dışarıdan dayatma ile kabine değişikliği olmaz. Yapılması gerekiyorsa yaparız.' dedi.
Başkan Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kabine değişikliği iddialarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Siparişle dışarıdan dayatma ile kabine değişikliği olmaz. Yapılması gerekiyorsa yaparız." dedi.
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