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Politika

Kabine toplanıyor: Gündemde memura zam ve torba yasa var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabine Toplantısı'nda milyonların merakla beklediği, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular ele alınacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek alınan kararları duyuracak.

2 Temmuz 2023 Pazar 18:24 - Güncelleme:
Kabine toplanıyor: Gündemde memura zam ve torba yasa var
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa gibi kritik konuların ele alınacağı toplantıda, İsveç'in NATO üyeliğinin de kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

TORBA YASADA NELER VAR?

Torba yasa çalışması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütüldü. Meclis'te gündeme gelecek olan torba kanun teklifinde; emeklilerin durumuyla ilgili düzenlemeler, kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması ve gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanmaları konuları yer alacak.

ZAM ORANI ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının gündeminde en düşük memur maaşının net 22 bin liraya çıkarılmasına dair düzenlemede gelinen son durum var. Diğer memurların görev, unvan ve derecelerine göre kademeli maaş zammı alabilmesine dönük hazırlıklar ele alınacak. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesine dönük atılacak adımlar da Kabine'de masaya yatırılacak.

KİRALARDA ÜST SINIR...

Konut kiralarındaki artış oranının %25 olan üst limiti 1 Temmuz itibariyle sona erdi. Düzenlemenin süresinin uzatılmasına dair değerlendirmeler de Kabine toplantısında yapılacak. Orta vadeli program hazırlıkları da kabinenin gündeminde. Ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek programın öncelikleri, enflasyonla mücadele gibi başlıklar mercek altına alınacak. Ayrıca dış kaynak teminine yönelik çalışmalar da gündemde olacak.

İSVEÇ, NATO ÜYESİ OLACAK MI?

Litvanya'daki NATO zirvesi hazırlıkları da Kabine'de ele alınacak. İsveç'te polis korumasında Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırının ardından İsveç'in NATO üyelik süreci de o toplantıda değerlendirilecek. Zirve öncesi Brüksel'de yapılacak Türkiye-Finlandiya-İsveç dışişleri bakanları toplantısı da Kabine'de masaya yatırılacak.

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